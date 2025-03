Das Bracket ist für die Playoffs des Marvel Rivals EMEA Invitational festgelegt

HQ

Das allererste große Marvel Rivals Turnier ist etwa zur Hälfte abgeschlossen. Die Marvel Rivals EMEA Invitational haben am vergangenen Wochenende ihre Schweizer Etappe abgeschlossen und am kommenden Wochenende wird sie offiziell enden, nachdem die Playoffs zwischen dem 7. und 9. März stattfinden. An diesem Teil des Turniers werden nur acht Teams teilnehmen, da der Rest bereits ausgeschieden ist. Tatsächlich kennen wir die Struktur dieses Playoff-Brackets, da die Setzliste bestätigt hat, welche Teams zum Auftakt gegeneinander antreten werden.

Für den Anfang beginnt die obere Klammer mit Virtus.pro vor OG Esports. Darauf folgt dann Luminosity vs. Fnatic. Die Gewinner kommen weiter, während die Verlierer in die untere Gruppe absteigen und entweder gegen den Gewinner von Team Peps gegen Dusty oder den Gewinner von Twisted Minds gegen Ecstatic antreten.

Das Playoff-Bracket wird bis zum 9. März fortgesetzt, wenn das Finale stattfindet und die beiden verbleibenden Teams um einen Anteil am Preispool von 100.000 $ und den ersten Marvel Rivals Champion-Titel kämpfen.

Schauen Sie sich das vollständige Bracket unten an.