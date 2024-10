Das Bracket für die K.O.-Phase der Weltmeisterschaft 2024 ist feststehend

HQ

Die League of Legends World Championship ist fast vorbei. Nach einem geschäftigen Play-In und Swiss Stage wurden die 20 qualifizierten Teams auf nur noch acht verbleibende Teams reduziert, von denen nun jedes für das letzte Kapitel des Turniers gesetzt ist: die Knockout Stage.

Die acht Mannschaften treten ab dem 17. Oktober gegeneinander an, bis zum 20. Oktober findet täglich ein Spiel um das Viertelfinale statt. Anschließend ziehen die Sieger jedes Spiels in das Halbfinale am 26./27. Oktober ein, wo sie um einen Platz im Finale kämpfen, das am 2. November ausgetragen wird.

Vor diesem Hintergrund sind die Viertelfinal-Begegnungen unten zu sehen.



LNG Esports gegen Weibo Gaming



Hanwha Life Esports gegen Bilibili Gaming



Top Esports gegen T1



Gen.G Esports gegen FlyQuest



Welches dieser vier Teams ist Ihr Favorit, um Worlds 2024 zu gewinnen?