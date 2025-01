Das blutige Geheimnis von Nosferatu: Die Anusszene, die Robert Eggers schneiden musste

HQ

In der Welt von Robert Eggers' Nosferatu Remake waren die Fans von der beunruhigenden Atmosphäre und der schaurigen Erzählung gefesselt. In einem kürzlichen Interview mit Variety teilte Eggers jedoch mit, dass das ursprüngliche Ende des Films weitaus grotesker war als das, was die Zuschauer schließlich sahen. Die Szene sollte ein grausames Bild von Graf Orlok, dargestellt von Bill Skarsgård, enthalten, der aus seinen Augen, Ohren, Nase und sogar aus seinem... After. Obwohl die Idee den Horrorfaktor erhöhen sollte, wurde sie als "komisch" eingestuft und schließlich aus dem Film gestrichen.

Das Remake mit Skarsgård, Nicholas Hoult und Lily-Rose Depp in den Hauptrollen bleibt dem Geist des Klassikers von 1922 treu, aber Eggers fügte in den letzten Momenten sein charakteristisches Flair hinzu. Während der ursprüngliche Film damit endete, dass Orlok bei Tageslicht zerfiel, entschied sich Eggers für einen intimeren und komplexeren Schluss. Laut Eggers erkundet die Schlussszene Themen wie Begehren und Abstoßung und bringt einen sinnlichen Kontrast zwischen Ellen und Orlok, der ihre Verbindung sowohl verstörend als auch fesselnd macht.

Trotz der fehlenden Szene bietet das Ende des Films eine unheimliche und fesselnde Mischung aus Anziehungskraft und Schrecken. Es ist ein Beweis für Eggers' Geschick, selbst die grotesksten Momente in etwas Faszinierendes zu verwandeln. Bleibt jedoch die Frage: Wäre der Film noch eindringlicher gewesen, wenn das ursprüngliche Ende enthalten gewesen wäre? Was denkst du, hätte es zu dem unheimlichen Erlebnis beigetragen oder den beunruhigenden Ton des Films beeinträchtigt?