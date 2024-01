Das Blumhouse-Remake von Speak No Evil wird nun im September 2024 erscheinen

HQ

Blumhouse und Universal haben das Veröffentlichungsdatum ihres kommenden Remakes für den dänischen Psycho-Horror Speak No Evil geändert. Der Film sollte ursprünglich am 9. August 2024 in die Kinos kommen, wird nun aber am 13. September 2024 in die Kinos kommen. In diesem neuen Fenster wird es mit den Horrorfilmen Beetlejuice (6. September) und Saw XI (27. September) konkurrieren.

Speak No Evil wurde 2022 veröffentlicht und erhielt positive Kritiken und hat derzeit eine Bewertung von 85 % auf Rotten Tomatoes. Der Film folgt einem dänischen Paar, das sich in einer zutiefst unangenehmen Situation befindet, als es eine holländische Familie besucht, die sie im Urlaub kennengelernt haben.

Das Remake wird von James Watkins (The Woman in Black, Eden Lake) inszeniert und mit Mackenzie Davis (Terminator: Dark Fate, Happiest Season) und James McAvoy (Split, Glass) besetzt.

