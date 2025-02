Das Bloodborne Copium wird wieder aufgewirbelt, nachdem Sony den 60fps-Mod entfernt hat

HQ

Da weder Sony noch FromSoftware Updates für Bloodborne anbieten, haben es sich die Fans zur Aufgabe gemacht, den PS4-Klassiker auf modernere Standards zu bringen, wie z. B. einen 60-FPS-Modus für das Spiel.

Dieser Mod, der bereits 2021 veröffentlicht wurde, erwies sich als äußerst beliebt. Jahre später scheint Sony es jedoch nicht mehr haben zu wollen, da es dem Schöpfer Lance McDonald einen DMCA-Takedown auferlegte, dem er nachkam.

"Heute habe ich eine DMCA-Takedown-Benachrichtigung im Namen von Sony Interactive Entertainment erhalten, in der ich aufgefordert wurde, Links zu dem Patch zu entfernen, den ich im Internet gepostet habe, also habe ich das jetzt getan." McDonald erklärte via Twitter/X (zuerst von Eurogamer entdeckt). Einige haben die Mod bereits über ihre eigenen Uploads zurückgebracht, und andere haben darauf hingewiesen, dass man immer noch Bloodborne mit 60fps über einen Emulator spielen kann, wenn man möchte.

Einige glauben, dass diese Deaktivierung dazu führen könnte, dass etwas Offizielles von Sony angekündigt wird. Wir nähern uns dem 10-jährigen Jubiläum der Veröffentlichung von Bloodborne, aber wenn man bedenkt, wie oft Fans ihre Hoffnungen geweckt haben, nur um sie an den Felsen zerschmettert zu haben, werden wir dieses Mal nicht den Topf umrühren.