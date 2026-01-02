Das Bloober Team startet einen Countdown für die Enthüllung eines mysteriösen neuen Spiels

HQ

Der polnische Horror-Entwickler von Bloober Team ist noch einigermaßen frisch von der Veröffentlichung seines neuesten Videospielprojekts, denn im September 2025 wurden wir mit Cronos: The New Dawn bekannt gemacht. Trotzdem verlangsamt sich das Studio offensichtlich nicht, da ein Countdown für die Enthüllung eines weiteren Projekts unsicherer Natur eingeleitet wurde...

Wir sprechen von unklarer Natur, weil das genaue Projekt noch nicht enthüllt wurde. Bisher ist alles, was Bloober Team bereit ist, mit seinem Publikum zu teilen, eine mysteriöse Countdown-Website, eine mit einer URL, die wie Kauderwelsch wirkt, aber zweifellos Bedeutung für liebevolle Puzzle-Fans hat. Für Neugierige: Es ist "RemosdNeulserorehsoOvamCeyerd.com"

Die eigentümliche Natur dieser Countdown-Website hat einige Fans dazu veranlasst, sich zu fragen, ob dies mit Bloober s exklusivem Spiel für Nintendo Switch 2 zusammenhängt, wobei Twisted Voxel bemerkte, dass der polnische Entwickler kürzlich den Namen "Onyx The Dark Grip" als Marke eingetragen hat, was vielleicht einen Hinweis auf den Namen des Spiels wirft.

Ansonsten wird die Enthüllung Mitte Februar stattfinden, genauer gesagt am 13. Februar, was zufällig ein Freitag ist, also Freitag, der 13.... Das ist doch ein ziemlich guter Tag, um ein neues Horrorspiel vorzustellen, oder?