Das Black Phone 2 erscheint im Juni 2025

Universal und Blumhouse haben bestätigt, dass The Black Phone 2 am 27. Juni 2025 erscheinen wird, was den "Start eines düsteren neuen Franchise" markiert.

Die Ankündigung einer Fortsetzung ist keine Überraschung, da der übernatürliche Horror aus dem Jahr 2022 es geschafft hat, an den internationalen Kinokassen 161 Millionen Dollar einzuspielen. Im Gegensatz zu vielen anderen Horrorfilmen kam er auch bei den Kritikern gut an und erhielt auf Metacritic eine positive Bewertung von 65.

Im Original spielte Ethan Hawke einen Kindesentführer und Mörder, der als Grabber bekannt ist. Die Geschichte folgt dem Kampf eines Teenagers namens Finney, der das neueste Opfer des Grabbers geworden ist und aus seinem Keller fliehen muss. Mit Hilfe eines mysteriösen schwarzen Telefons ist Finney in der Lage, mit den früheren Opfern des Mörders zu kommunizieren und Hinweise von ihnen zu erhalten.

Für die Fortsetzung wurden noch keine Informationen zur Besetzung oder Handlung enthüllt.