Das bisher seltsamste musikalische Dokudrama geht an... Better Man

Es gibt viele Dokudramen, die auf berühmten Musikern und Popstars basieren. Wir haben einen Elton-John-Streifen gesehen, einen FreddyQueen Mercury-Film, Amy Winehouse stand im Mittelpunkt eines anderen, Bob Marley auch, die Liste geht weiter. Und es wird bald dazu kommen, wenn ein Film über das Leben von Robbie Williams in die Kinos kommt.

Dies wird jedoch ganz anders sein als das, was wir in der Vergangenheit gesehen haben, da Williams im Film als CGI-Affe dargestellt wird. Es wird immer noch sein gesamtes Leben dokumentieren und zeigen, wie er sich von kleinen Anfängen zu ausverkauften großen Hallen entwickelte und Zehntausende gleichzeitig anzog, um seine Live-Auftritte zu erleben. Der Affe wird anscheinend auch von Williams selbst gesprochen.

Der Film ist unter dem Namen Better Man bekannt und soll im Dezember am Weihnachtstag in vielen US-Kinos in die Kinos kommen, bevor er Mitte Januar einen breiteren Start erhält. Die vollständigen weltweiten Veröffentlichungspläne für den Film müssen noch vollständig festgelegt werden, aber wir haben einen Trailer, um einen Vorgeschmack darauf zu geben, was er bieten wird, und um Williams zu versprechen, dass er Sie weiterhin unterhalten möchte. Schauen Sie es sich unten an.