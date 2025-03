Das größte Update von No Rest for the Wicked enthüllt neue Funktionen

HQ

Moon Studios hat gerade alles gezeigt, was im The Breach-Update für No Rest for the Wicked am 30. April erscheint. Das bisher größte Update von No Rest for the Wicked scheint zu liefern, indem es die Erzählung des Spiels erweitert und uns neue Gebiete zum Erkunden bietet.

Wir werden in der Lage sein, durch die Tieflandwiesen und den Marinwälder tiefer in die Geschichte einzutauchen und auf dem Weg neue Bedrohungen, Waffen, Rüstungen und mehr zu finden. Neue Schnellreiseoptionen, die Möglichkeit, zu deinem Haus zurückzukehren, und vieles mehr sorgen dafür, dass sich das Spiel frisch anfühlt, einschließlich eines Hardcore-Modus, wenn dir die Basisherausforderung nicht ausreicht.

Selbst mit diesem umfangreichen Update wird noch viel mehr in No Rest for the Wicked kommen, darunter die Hinzufügung eines Vier-Spieler-Koop-Modus, ein Update für den Kampf und ein weiteres Update für das Housing-, Farm- und Fortschrittssystem. Darüber hinaus hat sich Moon Studios jetzt die Veröffentlichungsrechte an No Rest for the Wicked gesichert, das Unternehmen ist völlig unabhängig und schmiedet diese neue Zukunft für sich selbst.