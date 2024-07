Das bisher größte Update von Helldivers II fügt neue Feinde, einen höheren Schwierigkeitsgrad und mehr hinzu

HQ

Letzte Woche schrieb Rene, dass die Anzahl der Leute, die Helldivers II spielen - verständlicherweise - seit den glorreichen Tagen Anfang des Jahres stark gesunken ist. Einer der Gründe dafür ist, dass sich viele noch mehr große Updates mit neuen Inhalten gewünscht haben, also wird es interessant sein zu sehen, was im August passiert.

Denn Arrowhead hat angekündigt, dass Helldivers II am 6. August sein bisher größtes Update bekommt. Es hört sich so an, als würde das Update "Escalation of Freedom" die Dinge wirklich aufpeppen, indem es neue Feinde, verschiedene Arten von Missionen, einige coole Umweltgefahren, größere Außenposten und den Schwierigkeitsgrad 10 hinzufügt. Abgerundet wird das Ganze mit einigen Optimierungen im Social-Menü, der Möglichkeit, seine Beute zu behalten, wenn man aus einer Runde rausgeworfen wird, und einigen Überraschungen, und ich werde definitiv in zwei Wochen wieder eintauchen.

Wie steht es mit dir?