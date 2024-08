Das Bildnis des Dorian Gray bekommt eine Netflix-TV-Adaption

Wie heute bereits bestätigt wurde, soll der klassische Roman The Picture of Dorian Gray von Oscar Wilde auf Netflix unter dem Titel The Grays im Fernsehen adaptiert werden.

Konzipiert als eine moderne Interpretation des Romans und seiner Faszination für die ewige Jugend sowie der Besessenheit in unserer Gesellschaft, wird die Produktion mit Warner Bros. Television Fronten gegen die heutige Schönheitsindustrie gestellt.

Die Fans waren zunächst aufgeregt, als sie die Neuigkeiten hörten, aber ein genauerer Blick zeigt, dass Dorian und Basil - die Hauptfigur und die Figur, die ihr titelgebendes Porträt gemalt hat - als Geschwister umgedeutet werden, und sie sind NICHT erfreut.

Tatsächlich ist es nicht weit hergeholt zu sagen, dass es bereits echte Empörung gibt, was sicherlich nichts Gutes für den Erfolg der Serie verheißt. Zum Vergleich: Dies liegt an der Tatsache, dass der Roman bei seiner ursprünglichen Veröffentlichung stark zensiert wurde, und zum großen Teil, dass trotz dieser Zensur die Beziehung zwischen Dorian und Basil als Beweis für dieWilde Gefängnisstrafe wegen Homosexualität verwendet wurde.

Einige der Fan-Reaktionen auf die Nachricht:

@jerstonfilm sagte auf X: "Wirf es in den Mülleimer."

@FlissReturneth sagte auf X: "Wilde wurde nicht öffentlich beschämt und dauerhaft ruiniert, weil er ein schwules Buch geschrieben hat, nur um es über hundert Jahre später von Streaming-Managern in eine brüderliche Beziehung zu verwandeln. Das ist eine erschreckende Auslöschung und eine Beleidigung für all das [Zeug], das der Mensch durchgemacht hat, nur um diese Geschichte erzählt zu bekommen."

Da die öffentliche Gegenreaktion bereits heftig ist und wächst, wird es interessant sein zu sehen, ob das Studio das Projekt wie geplant fortsetzt oder Änderungen vornimmt (danke, Deadline).