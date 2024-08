Das Biest lauert in der Fortsetzung der Dying Light-Serie

Es ist zwei Jahre her, dass Dying Light: 2: Stay Human in unser Leben getreten ist, aber es sieht so aus, als würde Kyle Cranes postapokalyptischer Zombie-Überlebenskampf weitergehen und er wird eine neue Bedrohung finden (und wir dachten, es könnte der neue Sam Barlow sein).

Wir wissen nicht, um was für einen Feind es sich handelt, aber jeder Mensch hat eine Bestie in sich, die herauskommen kann, wenn man sie zu weit treibt. Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum für Dying Light: The Beast, aber wir wissen, dass es für PC, PlayStation und Xbox-Konsolen erscheinen wird, in Castor Woods, einem beliebten Touristenziel, spielen wird und uns zusätzliche 18 Stunden Spielzeit bieten wird.

Besitzer der Ultimate-Version von Dying Light 2: Stay Human erhalten Dying Light: The Beast absolut kostenlos.