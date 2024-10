Das Beste von Orson Welles: Fünf Filme, die jeder Filmfan sehen sollte

HQ

Orson Welles ist der Inbegriff eines überlebensgroßen Filmemachers. Welles, der für seinen Mut, seine Vision und seine Weigerung, sich an die Regeln Hollywoods zu halten, bekannt ist, betrat mit jedem Film, den er anfasste, Neuland. Ob es sein furchtloses Geschichtenerzählen oder seine gewagten technischen Innovationen waren, er definierte neu, was Kino sein könnte.

Heute möchten wir einen Blick auf seine fünf besten Filme werfen, die vom fünften bis zum ersten Platz rangieren und jeweils das Genie, den Ehrgeiz und das einzigartige Flair widerspiegeln, die Orson Welles zu einem der größten Filmemacher aller Zeiten gemacht haben. Verlieren wir also keine Zeit mehr. Hier ist, was wir für das Beste von Orson Welles halten.

5. Adaptionen von William Shakespeare und Miguel de Cervantes

Welles nahm sich einiger der legendärsten Werke der Literatur an – Shakespeares Macbeth, Othello und Chimes at Midnight – und versuchte sich sogar an der Adaption von Don Quijote von Cervantes. Obwohl Don Quijote nie fertiggestellt wurde, bleibt es ein faszinierendes Beispiel für Welles' unerbittlichen Ehrgeiz und seine Fähigkeit, in einige der komplexesten literarischen Welten einzutauchen, die je geschaffen wurden.

Diese Adaptionen zeigen Welles' Brillanz bei der Arbeit mit dichtem, anspruchsvollem Material. Er adaptierte nicht nur Shakespeare oder Cervantes für die Leinwand; Er verlieh jedem seine eigene erfinderische Note und verband seinen unverwechselbaren Stil mit den Originaltexten. Sein Don Quijote mag unvollendet sein, aber er spiegelt sein unnachgiebiges Streben nach künstlerischer Vision wider, auch wenn es unmöglich schien. Mit diesen Filmen bewies Welles, dass seiner grenzenlosen Kreativität keine Geschichte zu episch ist.

4. Die Dame von Shanghai (1947)

In The Lady from Shanghai wird ein Seemann (gespielt von Welles selbst) in ein Netz aus Intrigen, Täuschung und Mord verwickelt, das sich um die rätselhafte und verführerische Elsa Bannister (gespielt von Welles' damaliger Frau Rita Hayworth) dreht.

Dieser Film zeigt Welles in seiner stilvollsten und noirhaftesten Form. Die berühmte Funhouse-Spiegelszene ist eine Meisterklasse des visuellen Geschichtenerzählens und symbolisiert die gebrochenen Realitäten und Täuschungen, die die Figuren plagen. Mit seiner straffen Erzählung, den komplexen Charakteren und der atemberaubenden Kinematografie zeigt The Lady from Shanghai Welles' Fähigkeit, einen Mystery-Thriller in etwas viel mehr zu verwandeln – ein psychologisches Labyrinth, das ebenso spannend wie nachdenklich ist.

3. Die prächtigen Bernsteinbons (1942)

Welles adaptierte den Roman von Booth Tarkington, um die Geschichte des Absturzes einer wohlhabenden Familie aus dem Mittleren Westen zu erzählen. Er spielt um die Jahrhundertwende und geht der Frage nach, wie Fortschritt und Industrialisierung Tradition und alten Reichtum zu entwurzeln drohen.

Obwohl die Einmischung des Studios bekanntlich dazu führte, dass der Film stark neu geschnitten wurde, bleibt The Magnificent Ambersons eine eindringliche Reflexion über Veränderung, Stolz und den Lauf der Zeit. Selbst in seiner kompromittierten Form stechen die emotionale Tiefe, die reichhaltigen Charaktere und Welles' innovative Kameraarbeit des Films hervor. Es ist eine bittersüße Tragödie über das, was im Namen des Fortschritts verloren geht und wie Reichtum schnell in die Bedeutungslosigkeit verblassen kann – ähnlich wie Welles selbst in seiner eigenen Karriere.

2. Berührung des Bösen (1958)

Dieser düstere Film Noir folgt einer Mordermittlung an der Grenze zwischen den USA und Mexiko, wo Korruption, Vorurteile und moralische Zweideutigkeit an jeder Ecke lauern. Welles spielt Hank Quinlan, einen korrupten Polizeihauptmann, dessen verdrehter Gerechtigkeitssinn die Spannung des Films antreibt.

Touch of Evil ist nicht nur einer der größten Noir-Filme aller Zeiten – es ist Welles' triumphale Rückkehr nach Hollywood nach Jahren in der Wildnis. Die Eröffnungsszene, eine atemberaubende, ununterbrochene Kamerafahrt, ist ein perfektes Beispiel für Welles' technische Meisterschaft. Neben seiner spannenden Handlung ist Touch of Evil eine Studie über Moral, Macht und Korruption. Es ist ein dunkler, verdrehter Blick auf die menschliche Seele, den Welles mit unerschrockener Intensität einfängt.

1. Citizen Kane (1941)

Was können wir über Citizen Kane sagen, was noch nicht gesagt wurde? Citizen Kane stellt das Leben von Charles Foster Kane dar, einem Medientycoon, der lose auf William Randolph Hearst basiert. Die Geschichte wird aus der Sicht derer erzählt, die ihn kannten, und entwirrt sich, als ein Journalist Kanes letztes Wort untersucht: "Rosebud".

Welles' Opus magnum, das oft als der größte Film aller Zeiten bezeichnet wird, revolutionierte das Filmemachen. Die nicht-lineare Struktur, der Einsatz von Tiefenschärfe und die einfallsreiche Beleuchtung waren ihrer Zeit voraus, und die Geschichte von Macht, Ehrgeiz und Einsamkeit ist auch heute noch so beeindruckend. Citizen Kane geht es nicht nur um das Leben eines Mannes; Es geht um den menschlichen Zustand, unser endloses Verlangen nach Kontrolle und die Dinge, die wir im Streben nach Größe verlieren.

Und das war's für heute! Orson Welles war ein Filmemacher, der sich weigerte, sich von Traditionen oder den Grenzen der Branche einschränken zu lassen. Von seinem atemberaubendenCitizen Kane bis zu seinem ehrgeizigen, unvollendeten Don Quijote hat Welles die Grenzen dessen verschoben, was das Kino leisten kann. Seine Filme sind voller unvergesslicher Bilder, komplexer Charaktere und Bedeutungsschichten, die uns Generation für Generation immer wieder zurückkommen lassen. Welles zuzusehen ist, als würde man einem Meister bei der Arbeit zusehen – einem, der verstanden hat, dass Kino nicht nur Unterhaltung ist, sondern eine tiefgründige Möglichkeit, die menschliche Erfahrung zu erforschen.

Nun würden wir gerne von Ihren Erfahrungen mit der Arbeit von Orson Welles hören! Welchen seiner Filme halten Sie für den besten? Würden Sie die Liste neu anordnen oder weitere hinzufügen? Wir können es kaum erwarten, Ihre Auswahl in den Kommentaren zu sehen!