Das Beste von Andrej Tarkowski: Fünf Filme, die jeder Filmfan sehen sollte

Andrej Tarkowski gilt als einer der tiefgründigsten und visionärsten Regisseure des Kinos. Seine Filme erforschen Spiritualität, Erinnerung und die menschliche Seele und schaffen ein zutiefst introspektives Werk. Der 1932 in der Sowjetunion geborene Tarkowski geht mit seiner Herangehensweise an das Filmemachen über das Erzählen hinaus und verwebt poetische Bilder mit existenziellen Themen, die den Sinn des Lebens, des Glaubens und des Unbekannten hinterfragen. Seine Filme sind langsam, meditativ und symbolisch und fordern uns auf, vollständig in jede Szene einzutauchen. Tarkowskis Werk hat unzählige Filmemacher inspiriert und bleibt zeitlos für diejenigen, die ein Kino suchen, das die Seele anspricht.

Heute möchten wir einen Blick auf seine fünf besten Filme werfen, die vom fünften bis zum ersten Platz reichen, um die bemerkenswerte Arbeit dieses visionären Regisseurs zu feiern. Verlieren wir also keine Zeit mehr. Hier ist, was wir für das Beste von Andrei Tarkovsky halten.

5. Iwans Kindheit (1962)

In Ivan's Childhood präsentiert Tarkowski die eindringliche Geschichte eines kleinen Jungen, Ivan, der während des Zweiten Weltkriegs ein sowjetischer Spion wird, nachdem er seine Familie an die Nazis verloren hat. Trotz seines Alters ist Ivan von einem wilden Verlangen nach Rache und Sinn erfüllt, während er sich durch die zerrüttete Landschaft des Krieges bewegt.

Die Wahl von Ivan's Childhood als fünftem Film auf dieser Liste war eine schwierige Entscheidung, da dies bedeutete, dass andere Meisterwerke wie The Sacrifice und Nostalghia weggelassen wurden. Beide Filme tauchen tief in Themen wie Aufopferung und spirituelle Sehnsucht ein, aber Ivan's Childhood ist Tarkowskis bemerkenswertes Debüt im abendfüllenden Filmemachen und deutet auf den poetischen und introspektiven Stil hin, der sein späteres Werk bestimmen sollte. Der Film schildert die verheerenden Auswirkungen des Krieges auf die Unschuld, und seine nüchternen, traumartigen Bilder deuten auf die spirituellen Reflexionen hin, die später zu Tarkowskis Markenzeichen werden sollten.

4. Spiegel (1975)

Mirror ist eine intime, fragmentierte Erkundung von Erinnerung und Selbst, erzählt durch die Reflexionen eines sterbenden Mannes. Der Film verwebt Kindheitserinnerungen, Träume und historische Ereignisse und vermischt das Persönliche mit dem Universellen.

In Mirror untersucht Tarkowski, wie Erinnerung Identität formt und wie komplex menschliche Beziehungen sind. Die Struktur des Films ist bekanntermaßen nicht-linear, sie wechselt zwischen verschiedenen Perioden im Leben des Protagonisten und wechselt Farbe mit Schwarz-Weiß-Sequenzen. Mirror ist zutiefst persönlich, schöpft aus Tarkowskis eigenen Erinnerungen und Erfahrungen und lädt uns in einen poetischen, fast hypnotischen Raum ein. Anstatt sich auf die Handlung zu konzentrieren, taucht er in das Wesen der Erinnerung ein und wie die Vergangenheit weiterhin in uns widerhallt. Es ist ein Meisterwerk der Introspektion, das universelle Themen wie Familie, Verlust und die Suche nach Sinn berührt.

3. Andrei Rublev (1966)

Andrei Rublev spielt im mittelalterlichen Russland und folgt der Reise des titelgebenden Ikonenmalers, der sich mit dem Glauben, der Gewalt und dem Zweck der Kunst in einer Welt voller Leid auseinandersetzt. Inspiriert vom Leben des russischen Künstlers des 15. Jahrhunderts, folgt der Film Rublevs Reise, während er Zeuge menschlicher Grausamkeit wird und mit seiner eigenen Bestimmung ringt.

Andrei Rublev ist nicht nur ein historisches Epos, sondern auch eine philosophische Meditation über Kunst, Glaube und Ausdauer. Tarkowskis ausufernde Erzählung reflektiert die Rolle des Künstlers in der Gesellschaft und die Opfer, die damit verbunden sind, etwas Sinnvolles zu schaffen. Rublevs Reise ist eine Reise des spirituellen Erwachens und der Beharrlichkeit, während er versucht, Sinn und Frieden in einer brutalen, vom Krieg zerrissenen Welt zu finden. In seinem Kampf erforscht Tarkowski, wie wichtig Glaube und Kreativität sind und wie beides miteinander verflochten ist, um Licht in die Dunkelheit zu bringen. Die Schlussszene des Films, in der Rublevs restaurierte Ikonen in Farbe zu sehen sind, symbolisiert die anhaltende Kraft der Kunst, menschliches Leid zu überwinden.

2. Solaris (1972)

Solaris erzählt die Geschichte des Psychologen Kris Kelvin, der zu einer Raumstation geschickt wird, die den mysteriösen Planeten Solaris umkreist, um das seltsame Verhalten seiner Besatzung zu untersuchen. Der Planet scheint die Fähigkeit zu haben, die verdrängten Erinnerungen und tiefsten Sehnsüchte der Menschen zu materialisieren und die Besatzung mit Figuren aus ihrer Vergangenheit zu konfrontieren.

Basierend auf dem Roman von Stanisław Lem ist Solaris ein Science-Fiction-Film, der die typischen Grenzen des Genres sprengt. Anstatt sich auf Technologie oder Weltraumforschung zu konzentrieren, nutzt Tarkovsky das Setting als Plattform, um das menschliche Bewusstsein, die Trauer und die Grenzen des Wissens zu erforschen. Die unheimliche, ätherische Präsenz von Solaris zeigt, dass die Geheimnisse der menschlichen Seele so groß sind wie das Universum selbst. Kelvins Reise wird zu einer Erkundung von Vergebung und Versöhnung mit seiner eigenen Vergangenheit und bietet eine tiefgründige Meditation über Liebe, Erinnerung und menschliche Unvollkommenheit. Solaris ist zutiefst introspektiv und gehört damit zu Tarkowskis zugänglichsten und zugleich tiefgründigsten Filmen.

1. Stalker (1979)

Stalker folgt einem Führer, der als Stalker bekannt ist, während er zwei Männer – einen Schriftsteller und einen Professor – in das Verbotene Zone führt, einen mysteriösen und gefährlichen Bereich, von dem man glaubt, dass er einen Raum enthält, in dem die tiefsten Wünsche erfüllt werden. Während sie sich tiefer in die Zone vorwagen, sehen sich die drei Männer mit existenziellen Fragen über ihre Bestimmung und Wünsche konfrontiert.

Stalker ist vielleicht Tarkowskis komplexestes und zum Nachdenken anregendstes Werk, eine tiefgründige Allegorie auf den Glauben, die Suche nach Wahrheit und das Wesen des menschlichen Begehrens. Das Zone selbst ist symbolisch, ein Ort, der die Überzeugungen, Zweifel und inneren Konflikte jedes Besuchers herausfordert. Das bewusst langsame Tempo und die poetische Kameraführung des Films schaffen eine meditative Erfahrung, die uns einlädt, über den Sinn des Lebens und den Preis der Verfolgung der innersten Träume nachzudenken. Durch die Wechselwirkungen zwischen dem Stalker, dem Writer und dem Professor untersucht Tarkovsky das empfindliche Gleichgewicht zwischen Glaube und Zynismus, Hoffnung und Verzweiflung. Stalker ist Tarkowskis Meisterwerk, eine philosophische Reise, die uns unsere eigenen Wünsche und Werte hinterfragen lässt.

Und das war's für heute! Andrej Tarkowskis Filme sind Reisen in die Tiefen der menschlichen Seele, und jedes dieser Meisterwerke spiegelt seine einzigartige Vision des Kinos als spirituelle Erfahrung wider. Durch eindringliche Bilder, nachdenkliches Tempo und zutiefst philosophische Themen ermutigt uns Tarkowski, über unseren eigenen Platz in der Welt nachzudenken. Seine Arbeit überschreitet die traditionellen Grenzen des Kinos und verbindet Poesie, Mystik und menschliche Verletzlichkeit auf eine Weise, die bei uns allen immer noch Anklang findet. Tarkowskis Vermächtnis lebt in der Kraft seiner Filme fort, die uns daran erinnern, dass Kino nicht nur Unterhaltung sein kann, sondern eine tiefe Begegnung mit den Geheimnissen des Lebens und der Existenz.

Nun würden wir gerne von Ihren Erfahrungen mit Andrei Tarkovskys Werk hören! Welchen seiner Filme halten Sie für den besten? Würden Sie die Liste neu anordnen oder weitere hinzufügen? Wir können es kaum erwarten, eure Gedanken in den Kommentaren zu lesen!