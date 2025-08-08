Das Beste von Agatha Christie: Fünf Adaptionen, die jeder Agatha Christie-Fan sehen sollte

HQ

Agatha Christie, die unangefochtene Königin des Verbrechens, hat mehr Bücher verkauft als jede andere Schriftstellerin in der Geschichte: über zwei Milliarden Exemplare. Mit sechsundsechzig Kriminalromanen und einhundertdreiundfünfzig Kurzgeschichten, die in verschiedenen Sammlungen versammelt sind, zusammen mit einigen anderen Werken, haben uns ihre Geheimnisse voller cleverer Wendungen, unvergesslicher Charaktere und dieser ach so befriedigenden Momente, in denen alles zusammenpasst, jahrzehntelang gefesselt.

Kein Wunder also, dass ihre Geschichten für einige wirklich brillante Adaptionen gesorgt haben. Als lebenslanger Agatha-Christie-Fan habe ich viele davon genossen (einige mehr als einmal), also dachte ich, ich teile meine Favoriten. Wenn Sie neu in der Welt von Agatha Christie sind, wird jedes dieser Bücher eine fantastische Einführung in die Königin des Verbrechens selbst sein. Verlieren wir also keine Zeit mehr. Gamereactor lädt dich ein, die unserer Meinung nach besten Adaptionen von Agatha Christie zu erkunden.

5. Und dann gab es keine (1945)

Und dann gab es keine (1945).

Und dann gab es keine (2015).

Beginnen wir mit einem Klassiker. And Then There Were None basiert auf Christies Bestsellerroman, in dem zehn Fremde auf eine abgelegene Insel eingeladen werden und auf mysteriöse Weise einer nach dem anderen zu sterben beginnen. Es ist der ultimative "Whodunit", bei dem die Überlebenden versuchen herauszufinden, wer der Mörder ist, bevor sie alle verschwunden sind. Die Adaption von 1945 ist wunderbar atmosphärisch und bringt das Gefühl von Paranoia und Klaustrophobie auf den Punkt. Außerdem sind die Darbietungen genau richtig, besonders für einen Film seiner Zeit. Es mag sich ein wenig altmodisch anfühlen, aber es gibt einen Grund, warum es immer noch so verehrt wird. Abgesehen von diesem Film ist die BBC-Miniserie aus dem Jahr 2015 ein hervorragendes Update: düsterer, düsterer und viel treuer zum düsteren Ende des Buches. Wenn Sie etwas mit etwas mehr psychologischer Intensität wollen, sollten Sie sich das auf jeden Fall auch ansehen.

4. Tod auf dem Nil (1978)

Tod auf dem Nil (1978).

Tod auf dem Nil (2022).

Auf Platz vier kommt Death on the Nile. Vor der atemberaubenden Kulisse einer ägyptischen Flusskreuzfahrt bietet dieser Film alles, was man von einer Christie-Geschichte erwartet: eine glamouröse Kulisse, ein wohlhabendes Opfer und natürlich Poirot, der seine "kleinen grauen Zellen" einsetzt, um den Fall zu lösen. Peter Ustinov spielt Poirot mit einem charmant entspannten Stil, der vielleicht nicht jedermanns Geschmack ist, aber ich fand ihn lustig und passend für diesen großen, sonnenverwöhnten Krimi. Und die hochkarätige Besetzung (Bette Davis, Mia Farrow) macht den Film zu einem echten Leckerbissen. Abgesehen von diesem Film ist Kenneth Branaghs Version aus dem Jahr 2022 mit ihren ausladenden Aufnahmen Ägyptens visuell atemberaubend, auch wenn die Meinungen darüber geteilt sind, wie er sich schlägt. Für mich gewinnt Ustinovs Sichtweise immer noch an Charme. Nichtsdestotrotz ist Branaghs Film auf jeden Fall einen Blick wert.

3. Mord im Orient-Express (1974)

Mord im Orient-Express (1974).

Mord im Orient-Express (2017).

Nun, das ist der Poirot-Film. Albert Finney trägt in dieser Adaption von 1974 den berühmten Schnurrbart, und es ist von Anfang bis Ende eine brillante, stilvolle Fahrt. Die Handlung ist klassisch: Auf einer verschwenderischen Zugfahrt ereignet sich ein Mord, und Poirot muss das Puzzle zusammensetzen, während alle anderen zu Verdächtigen werden. Das Ensemble ist absolut legendär, Lauren Bacall, Sean Connery, Ingrid Bergman (die für ihre Rolle einen Oscar gewann), und das historische Feeling des Films wird wunderschön eingefangen. Es ist purer Christie-Eskapismus vom Feinsten. Und Sie können sich auch das Remake von 2017 mit Kenneth Branagh als Poirot ansehen. Es ist lustig und auffällig, aber ich muss zugeben, dass Finney's Poirot einen besonderen Platz in meinem Herzen einnimmt. Und die Originalbesetzung ist einfach unschlagbar.

2. Zeuge der Anklage (1957)

Zeuge der Anklage (1957).

Das mag einige überraschen, aber glauben Sie mir, Witness for the Prosecution verdient seinen Platz. Unter der Regie des großartigen Billy Wilder steckt dieses Gerichtsdrama voller Wendungen, die einen bis zur letzten Szene im Unklaren lassen. Charles Laughton spielt den witzigen und scharfzüngigen Strafverteidiger, und die Darbietungen (Marlene Dietrich ist hypnotisierend) sind erstklassig. Es ist kein typischer Krimi, es geht mehr um den Prozess und die sich entfaltenden Überraschungen, aber das ist es, was es so spannend macht. Wilders Regie fügt einen Hauch von Humor hinzu, der die Spannung auf genau die richtige Weise auflockert. Besonders faszinierend ist, wie der Film Themen wie Gerechtigkeit und Moral erforscht und uns dazu zwingt, die Glaubwürdigkeit sowohl der Zeugen als auch des Rechtssystems selbst in Frage zu stellen. Die Motivationen jedes Charakters sind fachmännisch ausgearbeitet, was es schwierig macht, inmitten der Täuschung die Wahrheit zu erkennen. Am Ende wirst du nicht nur unterhalten werden, sondern auch über die Komplexität der menschlichen Natur nachdenken und darüber, wie weit man gehen kann, um zu lieben und zu überleben.

1. Poirot (1989-2013)

Poirot (1989-2013).

Okay, das ist ein bisschen ein Betrug, da wir hauptsächlich über Filme sprechen, aber ich kann David Suchets Poirot auf keinen Fall vom Spitzenplatz lassen. Für mich ist diese Serie die definitive Adaption von Agatha Christies Werk. David Suchet ist Hercule Poirot: Jedes kleine Detail, von seinen Eigenheiten bis zu seinem obsessiven Perfektionismus, ist genau richtig. Die Serie deckt fast alle Fälle von Poirot ab, von den berühmten wie Mord im Orient-Express bis hin zu weniger bekannten Juwelen. Die Produktionsqualität ist durchweg hoch, und die Nebendarsteller, darunter Poirots treue Freunde Captain Hastings und Chief Inspector Japp, machen den Film noch unterhaltsamer. Es ist die perfekte Art, Christies Arbeit zu erleben. Eine lobende Erwähnung verdient Miss Marple (2004-2013). Auch wenn diese Serie nicht ganz so gut ist wie die Serie von Poirot, ist sie eine fantastische Fortsetzung, wenn Sie die Poirot-Serie bereits genossen haben und sich nach etwas Ähnlichem sehnen. Mit ihrer gemütlichen Dorfkulisse und ihrem Händchen für die Aufklärung von Verbrechen verleiht sie Christies Universum eine andere Würze, die ebenso fesselnd ist. Wenn Sie also ein Fan von Geheimnissen sind, vergessen Sie nicht, sich auch die Abenteuer von Miss Marple anzusehen.

Da haben Sie es also! Meine persönlichen Top 5 der Agatha-Christie-Adaptionen. Ich weiß, dass es noch so viele mehr gibt (über 200), aber das sind die, die mir wirklich im Gedächtnis geblieben sind. Ich war so nah dran, mehrere andere fantastische Adaptionen aufzunehmen, aber am Ende sind es diese fünf, zu denen ich immer wieder zurückkehre.

