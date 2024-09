Das Beste des schwedischen Kinos

HQ

Meine erste Begegnung mit dem schwedischen Kino hatte ich durch Ingmar Bergman und The Seventh Seal, das ich vor vielen Jahren in einer spanisch synchronisierten Version sah, als es im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Seitdem habe ich es viermal gesehen, darunter erst vor ein paar Tagen, um die Wörter zu schreiben, die man gerade liest. Es ist ein Film, der mir sehr viel bedeutet – ich betrachte ihn nicht nur als Meisterwerk, sondern er diente mir auch als Tor zum schwedischen Kino und trieb mich an, mehr von seinen Filmen zu erkunden.

In diesem Sinne möchte ich in diesem Artikel in das Kino dieses Landes eintauchen, ein filmisches Universum, das Konventionen herausgefordert und das Publikum auf der ganzen Welt in seinen Bann gezogen hat. Von den tiefgründigen und philosophischen Werken Ingmar Bergmans bis hin zu mutigen zeitgenössischen Thrillern zeichnet sich das schwedische Kino durch seine Fähigkeit aus, universelle Themen mit einem einzigartigen und emotionalen Ansatz anzugehen. Darüber hinaus haben schwedische Talente das internationale Kino maßgeblich geprägt: Schauspieler wie Max von Sydow und die Familie Skarsgård sowie Schauspielerinnen wie Ingrid Bergman, Alicia Vikander und Noomi Rapace haben die Essenz des schwedischen Kinos auf ein neues Niveau gebracht. Also, ohne weitere Umschweife, hier sind die unserer Meinung nach fünf besten Filme des schwedischen Kinos.

5. Ein Mann namens Ove (2015)

Ich konnte nicht anders, als es mit Gran Torino zu vergleichen, als ich es zum ersten Mal sah. Ove, gespielt von Rolf Lassgård, ist ein 59-jähriger Witwer, der versucht, sich das Leben zu nehmen, nachdem er seinen Job verloren hat und das Gefühl hat, seine Bestimmung verloren zu haben. Doch die Versuche seiner Nachbarn, sich in sein Leben einzumischen, unterbrechen ihn ständig. Während Gran Torino sich mehr auf Themen wie Rassismus und Erlösung durch generationenübergreifende Freundschaft konzentriert, befasst sich A Man Called Ove mit Einsamkeit und menschlicher Verbundenheit in einem alltäglicheren Kontext. Und während Walt Kowalski sich an seinen 72er Gran Torino und eine Schrotflinte klammerte, um Chaos zu stiften, bevorzugt Ove seinen schwedischen Saab und ein bisschen Handarbeit. Obwohl diese berührende schwedische Dramedy in ihrer Erzählung nicht revolutionär ist, zeigt sie uns, dass selbst die abgestumpftesten Herzen durch Freundschaft und Gemeinschaft Erlösung finden können.

4. Auf der Suche nach dem Zuckermann (2012)

Manch einer mag von dieser Wahl überrascht sein, aber Dokumentarfilme können genauso fesselnd und emotional sein wie Spielfilme. Obwohl dieser Film nicht in Schweden spielt, wollte ich ihn aufnehmen, weil er Teil des schwedischen Kinos ist – er wurde in Schweden produziert und vom schwedischen Filmemacher Malik Bendjelloul inszeniert. In diesem Dokumentarfilm folgen wir der bemerkenswerten Reise zweier südafrikanischer Fans auf der Suche nach Sixto Rodriguez, einem Musiker, der unwissentlich zu einer Ikone in ihrem Land wurde. Auf dem Weg dorthin erforschen wir Themen wie Kultur, Identität und Resilienz und zeigen, wie Musik Leben verändern und Menschen auf der ganzen Welt verbinden kann. Die Geschichte erinnert uns daran, dass Erfolg manchmal auf unerwartete Weise auftritt und die universelle Kraft der Musik hervorhebt. Mit seiner tief empfundenen Erzählung und der Erkundung von Beharrlichkeit und menschlicher Verbundenheit beweist dieser Film, dass die Realität genauso faszinierend und kraftvoll sein kann wie jede fiktive Geschichte.

3. Fanny und Alexander (1982)

In meiner dritten Auswahl habe ich Fanny and Alexander. Ich könnte stundenlang über Bergmans Filme reden! Ich habe zwei seiner Werke in diesen Artikel aufgenommen, aber ich habe dieses hier wegen seiner Zugänglichkeit ausgewählt. Im Gegensatz zu vielen seiner komplexeren und philosophischeren Filme verbindet Fanny and Alexander auf wunderbare Weise die Magie der Kindheit mit Elementen der Fantasie und macht es den Zuschauern leichter, sich mit dem Film zu verbinden. Die Art und Weise, wie er in Familiendynamiken und persönliche Traumata eintaucht, fühlt sich intim und nachvollziehbar an, und die atemberaubende Kameraführung und die theatralische Kulisse machen jede Szene zu einem visuellen Vergnügen. Wenn Sie Filme wie Pan's Labyrinth oder The Tin Drum mögen, werden Sie wahrscheinlich zu schätzen wissen, wie Fanny and Alexander Elemente der Fantasie mit tiefgründigen emotionalen Themen verbindet. Letztendlich dient dieser Film als fantastischer Kaninchenbau in Bergmans Filmwelt, was ihn zu einer perfekten Wahl für uns macht.

2. Das Mädchen mit dem Drachentattoo (2009)

Ich verehre David Fincher. Er ist einer meiner Lieblingsregisseure und hat einige der besten Werke des zeitgenössischen Kinos geschaffen. Ich möchte in diesem Artikel nicht auf Vergleiche eingehen, aber ich muss sagen, dass Niels Arden Oplevs Adaption von Stieg Larssons Roman sich behaupten kann, was eine ziemliche Leistung ist, wenn man bedenkt, dass sie es mit einem Kinogiganten zu tun hat. Der Film stellt uns Lisbeth Salander vor, meisterhaft dargestellt von Noomi Rapace, einer brillanten Hackerin, die ein Verschwinden untersucht, das sie dazu bringt, dunkle Geheimnisse innerhalb einer mächtigen Familie aufzudecken. Während Rapace's Darstellung elektrisierend ist, fängt Oplevs Regie die dunkle, beklemmende Atmosphäre der Geschichte ein und lässt uns mit einer intensiven und fesselnden Erzählung in das Geheimnis von Harriet Vangers Verschwinden eintauchen. Die Kameraführung ist nüchtern und dennoch effektiv und unterstreicht die Spannung und das Drama, die sich entfalten, wenn Blomkvist und Salander die Geheimnisse der Vanger-Familie lüften. Letztendlich ist Oplevs Film ein kraftvolles Kinoerlebnis, das es verdient, für sich genommen gewürdigt zu werden, und zeigt, dass es keine einzige Formel gibt, um eine großartige Geschichte zu erzählen.

1. Das siebte Siegel (1957)

Zu offensichtlich? Vielleicht, aber Ingmar Bergmans The Seventh Seal verdient zweifellos seinen Platz an der Spitze dieser Liste. Die Handlung folgt dem Ritter Antonius Block, der nach seiner Rückkehr von den Kreuzzügen den Tod zu einer Partie Schach herausfordert. Diese scheinbar einfache Geschichte verwandelt sich in eine tiefgründige Meditation über Glauben, Verzweiflung und die Suche nach Sinn in einer Welt, die von Ungewissheit geprägt ist. Was diesen Film für mich wirklich zu einem Meisterwerk macht, ist die Verwendung von Schwarz-Weiß, die nicht nur eine dichte, beklemmende Atmosphäre schafft, sondern auch die inneren Kämpfe der Figuren betont. Ehrlich gesagt würde ich es wagen, The Seventh Seal zu den fünf besten Schwarz-Weiß-Filmen der Kinogeschichte zu zählen. Jedes Mal, wenn ich mir diesen Film erneut ansehe, entdecke ich neue Nuancen, die mein Verständnis seiner Botschaft bereichern und seinen Status als essentielles Kinoerlebnis bekräftigen, das die Zeit überdauert und das jeder, unabhängig von seinem Alter, mindestens einmal in seinem Leben sehen sollte. Wenn Sie das also noch nicht getan haben, wissen Sie, was zu tun ist... man möchte sich nicht dabei ertappen, wie man mit dem Tod eine Partie Schach spielt, nur um es zu sehen.

Und das war's für heute! Das schwedische Kino ist ein reicher Teppich aus Kreativität und Reflexion. Jeder dieser Filme bietet eine einzigartige Perspektive auf die Gesellschaft und die menschliche Psychologie und lädt uns ein, ihre emotionalen Tiefen zu erkunden. Bei einer solchen Vielfalt an Stimmen und Stilen gibt es im schwedischen Kino immer etwas Neues zu entdecken.

