Das Beste aus März 2023

Wir haben bereits ein Viertel des Weges durch 2023 zurückgelegt und da der März nun vorbei ist und der April in vollem Gange ist, ist es an der Zeit, einen Blick zurück auf das zu werfen, was der letzte Monat auf den Tisch gebracht und uns umgehauen hat. Im März gab es einige Videospiele, Filme, TV-Serien und neue Hardware, und wir beginnen mit dem eigentümlichen Spin-off eines beliebten Nintendo-Franchise.

Bayonetta Origins: Cereza und der verlorene Dämon

Viele würden dies wahrscheinlich nicht auf den ersten Blick als Bayonetta-Titel erkennen, da Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon nicht irgendeine Art von Spin-off ist, sondern ein künstlerisches Bilderbuch-Abenteuer, das die Geschichte erzählt, wie Nintendos berühmteste Hexe zu der Frau wurde, die wir alle kennen. Während dieser Titel die ikonischen Action-Elemente gegen farbenfrohere Rätsel eingetauscht hat, hat dieses Abenteuerspiel auf lange Sicht auf uns abgefärbt und wurde zu einem der Top-Titel von March Switch.

Der Mandalorianer

Star Wars war in letzter Zeit eine echte bunte Mischung. Wir hatten brillante Serien wie Andor und ebenso unvergessliche wie The Book of Boba Fett. Glücklicherweise wissen wir alle, dass eine neue Staffel von The Mandalorian uns nicht im Stich lassen wird, und während diese ihre Höhen und Tiefen hatte, war die Rückkehr von Pedro Pascals Din Djarin und dem entzückenden Grogu in der Tat eine willkommene.

ASUS TUF Gaming B650-Plus WIFI

Wir bekommen unsere Handschuhe auf einen fairen Anteil an verschiedenen Computerkomponenten, und in diesem März war das, was uns wirklich ins Auge fiel, ohne Zweifel ASUS' TUF Gaming B650-Plus WIFI Motherboard, da dieses Gadget die ideale Kombination aus vernünftigem Preis und immer noch unglaublich leistungsstark hatte. Einige würden sagen, es ist das ultimative Paket.

Resident Evil 4

Lange Zeit gab es in der Resident Evil-Fangemeinde eine Diskussion darüber, ob Resident Evil 2 oder Resident Evil 4 das bessere Spiel ist oder nicht. Jetzt, da Capcom letzteres neu aufgelegt hat, wird diese Diskussion immer häufiger, da der Survival-Horror-Titel bewiesen hat, dass die japanische Spielefirma wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen hat, wenn es darum geht, ihre geliebten Spiele wieder zum Leben zu erwecken.

Glaubensbekenntnis III

Obwohl sie nicht ganz den gleichen Standards wie die Rocky-Filme entsprechen, war die Creed-Serie ein ausgezeichneter Nachfolger und ein würdiger Nachfolger, um die moderne Blockbuster-Boxlücke zu füllen. In der neuesten Folge, Creed III, ist Michael B. Jordan sowohl als Regisseur als auch als Hauptdarsteller Adonis zu sehen, und dank einiger herausragender Leistungen der großartigen Besetzung war dieser Film ein weiterer Gewinner.

Xiaomi 13

Der Smartphone-Bereich ist im Laufe der Jahre immer abgestandener geworden, da Technologieunternehmen Schwierigkeiten haben, wirklich innovative Wege zu finden, um auf ihren bereits hervorragenden Formeln aufzubauen. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass die neuesten Handys in der Regel sehr gute Geräte sind, wie es bei Xiaomis aktuellem Flaggschiff-Modell, dem 13, der Fall ist. Mit einer Kamerasuite, die von Leica mitgestaltet wurde, waren wir nach unserer Zeit mit dem Telefon beeindruckt.

Ausbaggern

Angeln in einer von Lovecraft inspirierten Welt. Brauchen wir noch mehr zu sagen. Dredge kam Ende des Monats auf den Plan und beeindruckte uns mit seinem lustigen und intuitiven Gameplay und der aufregenden Welt, die es zu erkunden gilt. Es mag manchmal beunruhigend sein, aber es ist auch genau das, was man sich von einem Lovecraft-Spiel erhofft, und aus diesem Grund haben wir uns schnell in das Black Salt's-Spiel verliebt.

Alienware x14

Gaming-Laptops hatten schon immer ein kleines Problem mit ihrer Größe, da sie eine Tonne leistungsstarker Hardware in ihr Gehäuse packen müssen, um eine Chance zu haben, die neuesten Spiele zu spielen. Alienware hat genug von diesem Problem und hat mit dem Alienware x14 den dünnsten Laptop auf dem Markt entwickelt. Obwohl es nicht das perfekte Gerät ist, hat es uns mit seiner Kombination aus kleinerer Größe und viel Leistung beeindruckt.

WWE 2K23

Wenn man bedenkt, dass die WWE-Serie von 2K noch vor ein paar Jahren auf einem Allzeittief war, ist es sehr beeindruckend, dass wir ein paar aufeinanderfolgende Banger hatten. Aber dank WWE 2K23 haben wir genau das erhalten, denn dieses Kampfspiel hat einfach auf der großartigen Formel von WWE 2K22 aufgebaut und dann die Bereiche aktualisiert, die die meiste Kritik auf sich gezogen haben. John Cenas Mattel-Actionfigurenmodell mag uns Albträume bereiten, aber das Spiel ist so ziemlich der Traum eines WWE-Fans.

Philips Hue Go Tischleuchte

Intelligente Haushaltsgeräte sind etwas, auf das wir uns hier bei Gamereactor zunehmend konzentrieren, aber es ist das Philips Hue Go Table Lamp, das genau beweist, warum wir dies tun, denn dieses Nischen-Gadget ist ideal, um jeder Situation ein wenig Ambiente zu verleihen, sei es im Garten, auf einer Terrasse oder bequem von zu Hause aus.

John Wick: Kapitel 4

Der März hatte einige absolut herausragende Filme, aber die Kassenzahlen und der Erfolg von Kritikern und Fans scheinen zu zeigen, dass John Wick: Chapter 4 in diesem Monat die Crème de la Crème der Ernte war. Keanu Reeves' vierter Auftritt als Baba Yaga war außergewöhnlich, gefüllt mit all den Arten von kreativer und chaotischer Action, die wir als Verbraucher lieben und für die wir in dieses Franchise strömen. Während die Zukunft von Wick ungewiss ist, sind wir verdammt beeindruckt, wenn dies sein letzter Ausflug war.

Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben

Vor sechs Monaten war es wahrscheinlich ein ziemlich vernünftiger Gedanke, anzunehmen, dass dieser Film floppen würde, da nur sehr wenige Adaptionen von Videospielen oder Brettspielen echten Mainstream-Erfolg haben. Aber Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves überraschte uns mit einem sehr nachdenklichen, lustigen und unterhaltsamen Fantasy-Spiel, das zeigt, dass D&D mehr als genug Potenzial hat, ein Gigant auf der großen Leinwand zu sein.