Das Beste aus Mai 2023

Es war, gelinde gesagt, ein Monat voller Höhen und Tiefen. Der Mai 2023 hat uns einige wirklich bemerkenswerte Titel, Unterhaltung und Technologie beschert und es gleichzeitig geschafft, dies mit einer ganzen Reihe von Enttäuschungen auszugleichen. Aber wir sind nicht hier, um über die schlimmsten Teile des Mai zu sprechen, nein, wir sind hier, um über die besten zu sprechen, also lasst uns ohne zu tun mit Star Wars: Visions beginnen.

Star Wars: Visionen - Band 2

Während der erste Band von Star Wars: Visions uns eine Reihe fesselnder und einzigartiger Star Wars Geschichten bot, die auf kreative Weise erzählt wurden, fand die Anthologieserie erst mit diesem herausragenden zweiten Ausflug wirklich Halt. Die Serie, die nun eine globalere Präsenz zeigte, brachte Animationshäuser aus Europa, Asien, Afrika und Amerika an Bord und gab ihnen die Freiheit, frische Geschichten zu erzählen, die alle in A Galaxy Far, Far Away spielen. Ohne Frage ist dies jetzt ein unverzichtbarer Blick für jeden Star Wars-Fan.

Oktane Designs SEQ Schalthebel V2

Wir bei Gamereactor, insbesondere unsere schwedischen Kollegen, sind große Fans der Welt des Sim-Racings, und obwohl es uns nicht fremd ist, die neueste Hardware in dieser Branche auszuprobieren, hat der neueste sequentielle Shifter von Oktane Designs diesen Mai unsere Aufmerksamkeit erregt. Mit einer erstklassigen Verarbeitungsqualität, viel Kompatibilität, einfacher Montage, großartiger Leistung und einem wettbewerbsfähigen Preis gab es nicht viel, was uns bei dieser Komponente nicht umgehauen hat.

Die Legende von Zelda: Tränen des Königreichs

Was müssen wir noch zu diesem absurd gefeierten Titel sagen, was nicht schon gesagt wurde. Nach sechs Jahren Wartezeit lieferte Nintendo eine Fortsetzung ab, die es schaffte, das wirklich bemerkenswerte Breath of the Wild zu verbessern, dank kreativerer Optionen, besserem Storytelling und einem Hyrule, das sich dank luftiger und unterirdischer Schauplätze oft dreimal so beschäftigt anfühlt. Wird dies das Spiel des Jahres 2023 sein? Es ist ein mächtig starker Anwärter, aber nur die Zeit wird es zeigen.

ASUS ROG Verbündeter

Während Cloud-Gaming-Plattformen immer häufiger werden, hat ASUS beschlossen, mit seinen ROG Ally direkt auf die Steam Deck zu zielen. Dieses Handheld-System wird von einer Reihe beeindruckender Komponenten angetrieben, die es dem Gadget ermöglichen, die neuesten Videospiele auf wettbewerbsfähigem Leistungsniveau zu spielen, während es dennoch klein und mobil genug ist, um ein Gerät zu sein, das Sie auf dem Weg zur und von der Arbeit mitnehmen können.

Menschheit

Puzzler konnten sich im Mai auf einen Leckerbissen freuen, als Tha Ltd. sein Lemmings-ähnliches Humanity auf den Markt brachte. Das Spiel gab den Spielern die Kontrolle über einen spirituellen Shiba Inu und drehte sich darum, einen Strom von Menschen in Sicherheit zu bringen, indem sie ihnen ausdrücklich befehligten und ihnen sagten, wann sie sich drehen, springen, klettern und so weiter tun sollten. Mit einem großen Fokus auf nutzergenerierte Inhalte und einer 90-Level-Kampagne war diese Kampagne vollgepackt mit einer Menge Herausforderungen, die die Spieler lösen und überwinden mussten.

AceZone A-Rise

Es gibt Kopfhörer, dann gibt es den A-Rise von AceZone. Wenn Sie jemals einen Kampfjet-Piloten in Filmen gesehen haben und einen Kopfhörer wollten, der dem ähnelt, den diese Jungs tragen, dann ist dies das perfekte Gadget für Sie, da es über fortschrittliche Geräuschunterdrückungssysteme verfügt, die den Ton auf eine Weise ausblenden, die bei anderen Kopfhörern auf dem Markt nicht zu sehen ist. Dies bedeutet, dass der A-Rise ein Gerät ist, das Sie einen hübschen Cent kostet, aber wenn es die beste Geräuschunterdrückung auf dem Markt ist, die Sie suchen, werden Sie in der Gaming-Szene nichts Besseres als das A-Rise finden.

Warhammer 40.000: Boltgun

Während sie einst der Höhepunkt der Unterhaltung waren, bezeichnen wir die Retro-Shooter der 90er Jahre heute als Boomer-Shooter. Focus Entertainment und Auroch Digital haben versucht, aus diesem Teil der Spieleindustrie Kapital zu schlagen und ihn mit der riesigen und weiten Welt von Warhammer zu kombinieren, um Warhammer 40,000: Boltgun , ein actiongeladener Pixel-FPS voller Blut, Eingeweide und Blut. Es zeigt nur, dass das Gameplay immer noch König ist, denn trotz der Distanzierung von moderner HD-Grafik erwies sich Boltgun in diesem geschäftigen Monat Mai als ein weiterer Gewinner.

Logitech G Pro X2

Der Mai war ein ziemlich großartiger Monat für Gaming-Headsets, da nach dem A-Rise Logitech's G Pro X2, ein Update des Esports-Ready-Profils des G Pro X, an Fahrt aufnahm. Mit aktualisierten Graphene-Audiotreibern, einem aufsteckbaren Mikrofonarm, viel Anschlussmöglichkeit, einer Mega-Akkulaufzeit und vielem mehr gab es nicht viel an diesem Gerät, das uns während unseres Testzeitraums enttäuscht hat.

AMD Radeon RX 7600

Grafikkarten sind heutzutage viel einfacher in die Hände zu bekommen, und zwar zu einem vernünftigeren Preis, aber sie sind immer noch teure Komponenten, selbst jetzt, wo die Armee der Scalper verblasst ist. AMD möchte die neueste Technologie jedoch einem breiteren Publikum zur Verfügung stellen und hat die Radeon RX 7600-GPU auf den Markt gebracht, die mit Nvidias RTX 4060 Ti als erschwingliche und kostengünstige Option für GPUs der aktuellen Generation konkurrieren soll. Es hat seine Mängel und Einschränkungen, aber im Vergleich zu seinen Konkurrenten ist es ab sofort der klare Branchenführer.

Füttere die Affen nicht 2099

Es ist eine Nische und für die heutige Gesellschaft eher auf der Nase, aber Do Not Feed The Monkeys 2099 hat uns mit seinen überzeugenden Gameplay-Systemen überrascht und gefesselt. Dieses Spiel, das die Spieler aufforderte, eine Sammlung von Themen (auch bekannt als Monkeys) zu beobachten und im Wesentlichen auszuspionieren, diente als Studie über die moderne Arbeit von zu Hause aus, den rein digitalen Lebensstil und die Auswirkungen, die dies auf die Menschen hat.

System-Schock

Wenn man bedenkt, dass das Originalspiel vor fast 30 Jahren debütierte, ist es keine Überraschung, dass die meisten Leute noch nicht die Gelegenheit hatten, System Shock zu erleben. Glücklicherweise hat Nightdive Studios es sich zur Aufgabe gemacht, das Spiel mit aktualisierter HD-Grafik, moderner Benutzeroberfläche, besserem Sound und all den anderen Doodads, die von Spielen im Jahr 2023 erwartet werden, neu zu gestalten, ohne das ikonische Original-Gameplay zu beeinträchtigen. Mit dem Antagonisten SHODAN zurück und besser als je zuvor, war System Shock eine großartige Möglichkeit, einen arbeitsreichen Mai abzurunden.