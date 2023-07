Das Beste aus Juni 2023

HQ

Wow, der Juni war ein großer Tag. Zwischen unzähligen Events und großen Showcases bis hin zu einer ganzen Reihe großer Spiele und Filme, die ihr Debüt feierten, war der vergangene Monat einer, an den man sich erinnern wird. Aber bei so vielen aufregenden Spielen, Filmen und neuen Technologien, die auf den Markt kommen, was sind die besten von allen? Genau darüber haben wir nachgedacht.

Street Fighter 6

Wir wurden diesen Monat mit AAA-Spielen gesegnet. Im Juni begann der neueste Teil einer der am längsten laufenden Spieleserien aller Zeiten, als Capcom endlich Street Fighter 6 debütierte. Dieses großartige Kampfspiel hat vielen Fans klar gemacht, warum sie sich überhaupt in das Street Fighter-Franchise verliebt haben, auch wenn der World Tour-Modus nicht ganz das war, was irgendjemand erwartet hatte. Mortal Kombat 1 wird viel zu erreichen haben, wenn es 2023 der König der Kämpfer werden will.

Spider-Man: Quer durch das Spider-Verse

Es war eine sehr schwierige Herausforderung, der Brillanz von Spider-Man: Into the Spider-Verse gerecht zu werden, aber das talentierte Team von Sony Animation hat genau das geschafft. Across the Spider-Verse ist eine brillante Fortsetzung, die beeindruckende Animationsstile und -techniken verwendet, um ihre Charaktere hervorzuheben und einzufangen. Die aufeinanderprallenden Stile funktionieren wunderbar, und die Darbietungen sind wieder einmal elitär. Alles in allem ist es ein Film, der das Publikum auf ein wirklich spannendes Finale am Ende der Trilogie einstimmt.

LG C3

LG weiß, wie man großartige Fernseher herstellt. Das wissen wir schon lange. Es ist also wahrscheinlich keine Überraschung zu hören, dass das LG C3 ein weiteres fantastisches Display ist, das in der Lage ist, Filme und Fernsehsendungen auf wirklich lebendige und wunderbare Weise zum Leben zu erwecken. Mit einem OLED Evo-Panel, das mit bis zu 4K/120 Hz arbeitet, ist dieser Fernseher auch fantastisch für Gamer der aktuellen Generation, die die neuesten Titel in bester Grafikqualität spielen möchten, ohne an Leistung zu sparen.

Diablo IV

Nach Street Fighter folgte die Rückkehr eines weiteren beliebten Franchise, wobei Blizzard mit Diablo IV die nächste Stufe der Diablo-Serie einleitete. Dieses Action-RPG versuchte, die vorherigen Teile zu wiederholen und zu verbessern, indem es den Spieler zu einer größeren Rolle in der Geschichte machte, und das hat sich definitiv zu seinen Gunsten ausgewirkt. Mit einer Sammlung von sofort ikonischen Charakteren und Feinden und jeder Menge Beute zum Sabbern ist es kein Wunder, dass sich das Spiel bei seiner Veröffentlichung wie warme Semmeln verkaufte.

Amnesia: Der Bunker

Das Amnesia-Franchise war schon immer ein fester Bestandteil der Horrorserie. Im Juni dieses Jahres kam Amnesia: The Bunker nach ein paar Verzögerungen in letzter Minute endlich an und bewies genau, warum diese Serie den Test der Zeit bestanden hat. Mit schrecklichen Momenten, vielen Schrecken und Schrecken und einem Ambiente, das dafür sorgte, dass jedem einzelnen von Ihnen die Haare zu Berge standen, war The Bunker eine passende Ergänzung der geschichtsträchtigen Serie.

Extraktion 2

Als Publikum lieben wir einen guten, rasanten Actionfilm. Nach dem bemerkenswerten John Wick Chapter 4-Debüt Anfang dieses Jahres war Chris Hemsworth bereit, im Mittelpunkt der Fortsetzung des bei den Fans beliebten Netflix-Films Extraction zu stehen. Extraction 2 baute auf seinem Vorgänger mit einer sinnvolleren Handlung und Charakterentwicklung auf, versuchte aber dennoch, seine wiederkehrenden Fans mit einer Sammlung todesmutiger Stunts und Szenen zu unterstützen, die einem die Kinnlade herunterklappen ließen. Angesichts der Rekordzuschauerzahlen ist es nicht verwunderlich, dass bereits ein dritter Extraction bestätigt wurde.

F1 23

Codemasters war schon immer sehr gut mit seinen F1-Spielen, aber nach einem ziemlich flachen Titel im Jahr 2022 ist der Entwickler mit seiner Ausgabe 2023 in die Serie zurückgekehrt. F1 23 brachte die erzählerische Braking Point-Geschichte zurück und verstärkte das Erlebnis dann mit einer ganzen Reihe von Einzelspieler- und Mehrspieler-Spielmodi, um einen Mega-Teil der Motorsportserie zu schaffen. Wenn Sie gerne Rennen fahren, hat F1 23 etwas für Sie.

Schichten der Angst

Ja, ein zweites Horrorspiel. Nein, es ist nicht Oktober. Bloober Team wollte Anfang des Monats sein Talent mit der leistungsstarken Unreal Engine 5-Technologie unter Beweis stellen, als es sein Remake von Layers of Fear vorstellte. Dieses Spiel war wohl eher ein Neustart und enthielt eine Reihe der Originalspiele, außer dass moderne Grafiken und Tools verwendet wurden, um den Einsatz in Bezug auf den Angstfaktor wirklich zu erhöhen. Wenn du in letzter Zeit zu tief und fest geschlafen hast, ist Layers of Fear eine großartige Möglichkeit, etwas mehr Angst in deine Nacht zu bringen.

Final Fantasy XVI

Den Abschluss der AAA-Titel im Juni bildet der mit Spannung erwartete 16. Teil der Final Fantasy-Reihe. Final Fantasy XVI wurde von Square Enix entwickelt und hat viele dazu veranlasst, darüber zu streiten, was ein Final Fantasy-Spiel zu einem Final Fantasy-Spiel macht und was nicht, aber eine Sache, auf die sich alle einigen können, ist, dass dies ein sehr fesselnder und unterhaltsamer Titel ist, der perfekt für Action-RPG-Fans, Dark-Fantasy-Fans und neue und erfahrene Final Fantasy Fans gleichermaßen.

MSI MEG 342C QD-OLED

Monitore sind nicht billig, vor allem, wenn Sie das Beste vom Besten wollen. Wenn Sie jedoch das Geld haben, um zu spritzen, und etwas wollen, das sich durch ein Design auszeichnet, das gelinde gesagt auffällig ist, dann ist der MSI MEG 342C QD-OLED ein großartiger Monitor, den man sich ansehen sollte. Mit einem lebendigen OLED-Bildschirm, einer Bildwiederholfrequenz von 175 Hz und einer Auflösung von fast 4K ist dieses System perfekt für Gamer, die in Bezug auf Grafik und Leistung ein bisschen von allem suchen.

Asteroidenstadt

Wes Anderson hat sich zu einem der einzigartigsten und interessantesten Regisseure des gesamten Films entwickelt. Der Filmemacher, der kürzlich The French Dispatch ablieferte, kehrte im Juni dieses Jahres auf die große Leinwand zurück, als der mit Stars besetzte Asteroid City geliefert wurde und Anderson sein Fachwissen über skurrile Filmstile, Set-Designs und Charakterdarstellungen erneut auf die Probe stellte. Es ist vielleicht nicht der beste Anderson-Film, den es gibt, aber er ist ein gutes Beispiel dafür, warum wir den berühmten Regisseur lieben.

Dave der Taucher

Abgerundet wird die Reihe der Spiele dieses Monats durch den Live-Simulations-Indie-Titel Dave the Diver. Dieser entzückende Pixel-Titel kombiniert Unterwassererkundung und Speerfischen mit dem Betrieb eines florierenden Fischrestaurants und ist das perfekte Spiel für alle, die nach etwas suchen, mit dem sie sich hinsetzen können, um ein faules Sommerwochenende zu genießen.

MacBook Air 15

Es mag seltsam erscheinen, es zu sagen, wenn man über die MacBook Air-Gerätefamilie spricht, aber die Größe macht wirklich den Unterschied. Da Apple die typischerweise dünnen Systeme nimmt und sie dann einfach mit größeren Displays und leistungsstärkerer Hardware aufwertet, ist die neueste Charge von Air MacBooks wirklich bereit, im selben Gespräch wie die der MacBook Pro-Reihe besprochen zu werden.