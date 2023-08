Das Beste aus Juli 2023

HQ

Während der Juli im Vergleich zu einigen anderen Monaten im Jahr 2023 ein stabilerer Monat für Videospiele war, wurde das Defizit dank einer ganzen Reihe überzeugender Filme und interessanter Technologie aufgeholt. Hier ist, was wir als das Beste des Juli 2023 bezeichnen.

Nimona

Netflix serviert gelegentlich ein wirklich fantastisches Projekt, und für diesen Juli kam dies in Form des Animationsfilms Nimona. Chloë Grace Moretz spielt die Titelfigur, ein junges und missverstandenes Monster, das in einer Welt existiert, die ihresgleichen jagt, und in diesem Film dreht sich alles um Ehre, Verrat und darum, das Richtige zu tun, koste es, was es wolle.

ASUS Zenfone 10

Leistungsstärkerer Chip, bessere Spezifikationen, kabelloses Laden, bessere Akkulaufzeit, gute Kamera und jede Menge Platz. Dies sind nur einige der Funktionen, die das ASUS Zenfone 10 gegenüber seinem Vorgänger bietet. Unnötig zu erwähnen, dass wir während unseres Testzeitraums ziemlich beeindruckt von dem Smartphone waren, umso mehr, wenn man den wettbewerbsfähigen Preis des Geräts bedenkt.

Logitech Combo Touch

Haben Sie nach einer Möglichkeit gesucht, Ihr iPad in einen funktionierenden Laptop zu verwandeln? Wenn ja, könnte die Combo Touch-Tastatur von Logitech genau das richtige Gerät für Sie sein. Diese aufsteckbare Tastatur wird sogar mit einem funktionierenden Trackpad geliefert, sodass Sie problemlos von einem tragbaren Tablet zu einem funktionsfähigen Laptop wechseln können, ohne zwei separate Geräte zu benötigen.

Sucher

Es kommt nicht oft vor, dass wir von genialen und frischen Puzzlespielen wirklich überwältigt werden, aber Viewfinder passt definitiv in diese Rechnung. Dieses entzückende Indie-Projekt präsentierte eine neue Art, sich dem perspektivischen Rätsel zu nähern, und führte zu einer wirklich einzigartigen und fesselnden Reihe von Problemen, die den Spieler dazu zwangen, über den Tellerrand und oft über die Logik hinauszuschauen, um sie zu lösen.

Sony Xperia 1 V

Sony stand vor der Herausforderung, mit diesem Nachfolgegerät dem hervorragenden Namen Xperia V gerecht zu werden, aber Junge, haben sie das und noch einiges mehr getan. Das Xperia 1 V redet mit der Art von Gerät, die es zu sein versucht, nicht um den heißen Brei herum, und obwohl es nicht perfekt ist, tut es genug, um uns umzuhauen und jeden technisch versierten Menschen dazu zu bringen, es als sein nächstes Smartphone in Betracht zu ziehen.

Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil Eins

Tom Cruise ist zum König der Sommer-Blockbuster geworden. Nach dem brillanten Top Gun: Maverick aus dem letzten Jahr ist Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One ein weiteres großartiges Beispiel dafür, warum die Actionfilme von Cruise so erwartet werden, da der Film es trotz seiner gigantischen Laufzeit mühelos schafft, den Zuschauer bei der Stange zu halten. Diese Serie wird immer besser und besser, und wir können es kaum erwarten, dass Part Two in Zukunft debütiert.

Marshall-Monitor II A.N.C.

Vielen ist Marshall für seine Gitarrenverstärker und Lautsprecher bekannt, aber dieser Audio-Titan produziert auch eine Menge großartiger Kopfhöreroptionen. Der Marshall Monitor II A.N.C. ist ein großartiges Beispiel dafür, da diese Kopfhörer sowohl bequem sind als auch dank der eingebauten dynamischen Treiber erstklassigen Klang bieten.

Mac Studio M2

Kleiner, schneller, leistungsfähiger als der Mac Studio M1 und jetzt mit dem gleichen Prozessor wie der Mac Pro. Wir sind seit langem Fans der Mac Studio-Linie, aber die Mac Studio M2 beweist einfach, dass die Zukunft leistungsstarker Mac-Computer nicht die Pro-Linie, sondern die Studio ist, da dieses günstigere, kleinere und leistungsfähigere System uns fragen lässt, warum Sie jemals mehr für weniger bezahlen würden.

Pikmin 4

Nachdem Nintendo eine längere Zeit inaktiv war, belebte es die Marke Pikmin in Pikmin 4 wieder. Dieser Teil der Serie verfeinerte die ikonischen strategischen Rätselelemente und verstärkte sie mit tieferen Mechaniken und einer wirklich interessanten Erzählung, um Nintendos Glückssträhne in diesem Jahr aufrechtzuerhalten, während dieser Sonnenuntergangsära für die Switch.

Überbleibsel II

Gunfire Games wollte die Remnant-Serie diesen Monat mit dem einfach benannten Remnant II fortsetzen. Mit tieferen und komplexeren Biomen und Levels, besserer Grafik, tonnenweise neuen Feinden und breiteren Spielmechaniken, die alle zur Wiederspielbarkeit der Signature-Serie hinzukommen, gibt es viele Gründe, diese Fortsetzung zu lieben - auch wenn sie immer noch einige der Mängel ihres Vorgängers aufweist.

Barbie

Greta Gerwig bewies einmal mehr ihre Affinität zum Kino mit dem ehrgeizigen und offen gesagt brillanten Barbie. Dieser farbenfrohe Film bot großartige Darbietungen von Margot Robbie und Ryan Gosling, die alle zur Melodie einer ziemlich komplexen und tiefgründigen Erzählung passten, die den Zuschauer auffordert, die Gesellschaft und ihre Tendenzen zu hinterfragen. Dieser Film präsentierte sich als ziemlich einfaches Projekt, wurde aber letztendlich zu einem Konversationsstück, das in einer fiktiven und bizarren Welt spielt.

Oppenheimer

Christopher Nolans neuestes Epos sollte die Geschichte des berühmten Physikers Robert J. Oppenheimer erzählen, dem Mann, der als Vater der Atombombe bekannt ist. Diese komplexe und ausufernde Geschichte erforschte das volle Ausmaß von Oppenheimers Leben, von seiner Universitätszeit über die Leitung der Manhattan Project und die Entwicklung der Atombombe bis hin zur Ethik und wie die Gesellschaft ihn bald darauf aufgrund der Verwüstung und der Auswirkungen genau dieses Geräts begrub. Dieser Film ist schwer und tiefgründig und bot einige wirklich außergewöhnliche Darbietungen seiner gestapelten Besetzung.

Disney-Illusionsinsel

Den Abschluss des Monats Juli bildet Disney Illusion Island. Dieser entzückende Metroidvania-Plattformer wollte Mickey, Minnie, Donald und Goofy auf eine fantastische Reise durch wundervolle und reichhaltige Biome schicken, um eine Sammlung mächtiger Bücher zurückzubringen. Mit einer tiefgreifenden Jump'n'Run-Mechanik und unzähligen Orten, die es zu erkunden gilt, zeichnet sich dieses Spiel durch seine brillanten Dialoge und eine Geschichte aus, die dank der Original-Synchronsprecher, die den Charakteren im Spiel ihre Talente zur Verfügung stellen, authentisch zum Leben erweckt wird.

F1-Manager 2023

Frontier Developments erste Fortsetzung der Formula 1-Simulationsreihe schien sich an vielen Stellen zu verbessern, die dem Original fehlten. Bessere Optionen, detailliertere Simulationssysteme, kompliziertere Steuerungsschemata und immersivere Kamerawinkel machen dieses Spiel zu einem der besten Spiele im Juli.