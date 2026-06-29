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Das beliebteste Feature in Grok ist das, was du denkst, dass es ist
NSFW verwendet "weit über die Hälfte" des gesamten Datenverkehrs.
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Grok ist ein beliebtes KI-Programm, und seine am häufigsten genutzte Funktion, "NSFW-Aktivitäten", macht laut Engadget deutlich mehr als die Hälfte des Grok-Datenverkehrs aus.
Diese "weit über die Hälfte" beinhaltet die Nutzung von Grok, um echte P*rn zu erzeugen, sowie "Erwachsenen-Rollenspiel-Chats" und "riesige Mengen an Anfragen für Erotik". Außerdem ergab eine interne Analyse, dass ein "signifikanter Anteil der Anfragen" an das Codierungsmodell "P*rno oder N*cktbilder" betraf.
Wir sind nicht überrascht. Das Wasser ist nass, und der Sommer ist heiß.