Das BCN Game Fest hält die Registrierung offen und erwartet im Oktober mehr als 1.500 Videospiel-Profis

Wie Sie bereits wissen, findet dieses Jahr das BCN Game Fest, die unabhängige Entwicklungsmesse, die im Pavillon La Farga de L'Hospitalet de Llobregat stattfindet und ihren Vorgänger IndieDevDay weiterentwickelt und erweitert, am 10., 11. und 12. Oktober statt. Die Anmeldung für die Teilnahme als Profi an der Veranstaltung ist ab sofort möglich, ebenso wie der Ticketvorverkauf (mit einem verlockenden, zeitlich begrenzten Rabatt), und es wird erwartet, dass die Teilnehmerzahl in diesem Jahr erneut den wachsenden Rekord früherer Ausgaben brechen wird.

Erste Schätzungen nach zwei Wochen offener Teilnahme gehen davon aus, dass mehr als 1.500 Branchenexperten in diesem Jahr sowohl an der erweiterten Ausstellungsfläche für Indie-Spiele (mehr als 900 m2 neu, mit einer Kapazität für fast 200 Indie-Spielestände) als auch am neuen MeetToMatch-Format teilnehmen werden, um Branchentreffen zwischen Entwicklern, Publishern und Investoren zu ermöglichen. Außerdem wird es einen Professional-Bereich für Branchendienstleister mit Verlagen und Studios geben. Kurz gesagt, das Treffen wird pluralistischer und multidisziplinärer sein als je zuvor, ohne sowohl die breite Öffentlichkeit als auch Studenten der Videospielentwicklungsbereiche zu vergessen, die ihren ersten Arbeitskontakt suchen.

Zwei neue Partner schließen sich der Initiative an: Devcom und Playtopia.

Darüber hinaus kann das BCN Game Fest in diesem Jahr auf die Unterstützung von zwei außergewöhnlichen Partnern zählen. Den Anfang macht die Devcom, die Messe für Entwickler, die in Verbindung mit der Gamescom in Köln stattfindet und mittlerweile offizieller Medienpartner der katalanischen Veranstaltung ist.

Playtopia wird eine physische Teilnahme an der La Farga haben und im Gegenzug einen Teil des BCN Game Fest zu seiner Veranstaltung im Dezember mitbringen. Falls Sie es noch nicht wissen: Playtopia ist das erste und größte Indie-Event in Afrika, das in diesem Jahr am 5. und 6. Dezember 2025 in Kapstadt (Südafrika) stattfindet. Diese Zusammenarbeit entstand, nachdem Dominique Gawlowsky, Direktor von Free Lives und Playtopia, letztes Jahr an der IDD teilgenommen hatte.

Wie schon beim letztjährigen IndieDevDay wird Gamereactor offizieller Medienpartner der Veranstaltung sein und vor Ort darüber berichten, um euch die umfangreichste Berichterstattung und alle Neuigkeiten aus dem Veranstaltungskalender zu präsentieren. Über diesen Link können Sie auf den Ticketverkauf für das BCN Game Fest zugreifen.