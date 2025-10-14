Das BCN Game Fest festigt bei seiner ersten Ausgabe seine Position als größte Veranstaltung in Südeuropa

HQ

Wie ihr bereits wisst, wenn ihr ein regelmäßiger Leser von Gamereactor seid, fand letztes Wochenende das BCN Game Fest statt, das erste seines Namens, aber eigentlich die achte Ausgabe dessen, was früher als IndieDevDay bekannt war. Die Namensänderung ging mit einem neuen, größeren und ehrgeizigeren Projekt für die Veranstaltung einher, das ihre internationale Reichweite erweitert und die Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenkt, dass sich mehr Entwickler, Studios und Unternehmen der Branche in La Farga de L'Hospitalet (Barcelona) treffen werden, um Geschäftstreffen zu organisieren, aber auch um Videospiele zu fördern und zu lieben.

Gamereactor war ein internationaler Medienpartner der Veranstaltung, über die wir persönlich berichtet haben und von der wir Ihnen in den kommenden Tagen unsere gesamte Berichterstattung über die Veranstaltung auf der entsprechenden Unterseite mitteilen werden, und jetzt haben wir die ersten Daten, die wir Ihnen über die diesjährige Ausgabe anbieten können. Denn ja, das BCN Game Fest 2025 kann bereits jetzt als voller Erfolg gewertet werden.

Das größte Videospiel-Event in Südeuropa

17.000 Besucher besuchten La Farga zwischen dem 10. und 12. Oktober, nahmen an 65 geplanten Aktivitäten teil und schauten sich die mehr als 200 Spiele im Ausstellungsbereich an. Einige davon stammten von Delegationen aus Mexiko, Brasilien, Portugal, Deutschland und Frankreich, vor allem aber aus Japan, das für diese Ausgabe zum Ehrengast ernannt wurde. 40 nationale und internationale Verlage nahmen ebenfalls mit einer Business-Agenda teil, und es gab mehr als 1.200 B2B-Meetings sowie zwölf teilnehmende akademische Einrichtungen.

Toei Animation hatte eine prominente Präsenz und präsentierte seinen nächsten Titel, Re:VER PROJECT-TOKYO, und alle sind sich einig, dass das Interview mit Yasuhiro Ohori (Schöpfer von Alundra und Alundra II und Regisseur von Matrix Soft), geführt von unserem Redakteur David Caballero, das Herzstück der Programmierung dieser ersten Ausgabe war. Das Event wurde auch auf Twitch verfolgt, wo es Spitzenwerte von mehr als 3.000 gleichzeitigen Zuschauern erreichte.

Das BCN Game Fest 2025 hat sich damit als größtes Videospiel-Event in Südeuropa und als prominenter Termin im Herbstkalender der Branche etabliert.