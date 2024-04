Das AXIE-Wandladegerät von Journey dient auch als Powerbank

HQ

Mehrzwecktechnik ist derzeit in aller Munde. Ein Gerät zu haben, das die Verantwortlichkeiten und Aufgaben mehrerer Geräte bedienen und bewältigen kann, ist ein bisschen zum neuesten Trend geworden, und wir haben uns bemüht, so viele dieser Arten von Gadgets wie möglich in unserer Quick Look Videoserie zu testen.

Geben Sie Journey 's AXIE ein. Dies ist ein 3-in-1-Wandladegerät und ein Powerbank-Gerät, was bedeutet, dass es sowohl als typisches Ladegerät für Ihre Technik fungieren kann, als auch bis zu 10.000 mAh Ladung sparen kann, um unterwegs und abseits von leicht zugänglichen Steckdosen verwendet zu werden.

Um zu sehen, was wir über den AXIE denken, kannst du dir unten die neueste Folge von Quick Look ansehen, in der unser Magnus einige Fakten und Gedanken über das Gadget teilt.