Das ASUS Zenbook Duo will der Meister des Multitaskings werden

HQ

Laptops haben sich in den letzten Jahren zu etwas mehr und anderem entwickelt. Die herkömmliche Einrichtung eines Bildschirms, der an eine Tastatur angeschlossen ist, ist heutzutage nicht das einzige Format, da Sie jetzt Systeme mit mehreren Bildschirmen und solche mit abnehmbaren Tastaturen erwerben können, um sie Tablets ähnlicher zu machen. Die ASUS Zenbook Duo untersucht diese beiden Funktionen.

Bei diesem Gadget handelt es sich um einen Laptop mit zwei Dual-Screen-Laptops mit zwei OLED-Panels in voller Größe, die Touchscreen-fähig sind und mit einer Tastatur verbunden sind, die bei Bedarf abgenommen werden kann, um das System in ein mobiles Tablet zu verwandeln. Dieses Design bedeutet, dass Sie eine tragbare Lösung haben können, die sich in der Spitze auf bis zu 19,8 Zoll erweitern lässt.

Um mehr über den ASUS Zenbook Duo zu erfahren und zu sehen, ob dies der nächste Laptop für Sie ist, schauen Sie sich die neueste Folge von Quick Look unten an, in der unser eigener Magnus einige Fakten und Gedanken teilt.