Das ASUS Pro Art P16 hat für Windows-Content-Ersteller viel zu bieten

Wenn Sie ein Content-Ersteller sind, der nicht in die Welt der Apple-Produkte eintauchen möchte und nach Leistung in Kombination mit der Portabilität eines Laptops sucht, sollten Sie sich die Pro Art-Serie von ASUS ansehen.

Das P16 macht sowohl in seiner Leistung als auch in seiner Tragbarkeit einen Schritt nach oben und bietet einige beeindruckende Spezifikationen mit einem leichten, dünnen Modell, das in Ihren Rucksack passen sollte, egal wie vollgestopft er ist.

Das P16 ist kein einwandfreies Produkt, auf keinen Fall, und im Quick Look unten gehen wir darauf ein, warum Sie es vielleicht in die Hand nehmen möchten, aber auch, warum einige Content-Ersteller es verpassen sollten. Schauen Sie sich unsere vollständigen Gedanken unten an: