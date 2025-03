Das Astarion von Baldur's Gate III wurde in Dungeons & Dragons zum Kanon ernannt

HQ

Baldur's Gate III hat uns einige der besten Begleiter der Spielewelt beschert, aber es ist schwer zu behaupten, dass einer von ihnen so herausragend war wie Astarion. Neil Newbon wurde für seine Darstellung der Vampirbrut mehrfach ausgezeichnet, und seit der Veröffentlichung haben die Fans immer wieder ihre Liebe zu Astarion gezeigt.

Es scheint, dass die Chefs von Wizards of the Coast auch ziemlich angetan von Astarion sind, da er offiziell in den D&D-Kanon aufgenommen wurde. GamesRadar hat einen Reddit-Beitrag entdeckt, in dem Astarion durch ein Zitat im neuen Monster-Handbuch erwähnt wird.

Der Künstler David Astruga bestätigte das Easter Egg gegenüber EN World und sagte, dass wir von dem kleinen Erscheinungsbild nicht mehr erwarten sollten. "Es hat keine weitere Relevanz, aber es ist gut, sich daran zu erinnern, dass Astarion ein Zauberercharakter ist, also könnte er offensichtlich hier oder dort auftauchen."

Vielleicht könnten auch andere beliebte Gefährten wie Gale oder Schattenherz bald offiziell ihren Weg in D&D finden.