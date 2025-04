Das April-Update für Xbox bringt viele neue Funktionen

HQ

Microsoft hat heute bekannt gegeben, dass sie das April Update für Xbox Series S/X veröffentlicht haben, das einige interessante neue Funktionen bietet. Dazu gehört unter anderem die heiß ersehnte Möglichkeit, über die Xbox-App sowohl Spiele zu kaufen, Abonnements zu verwalten als auch Game Pass-Vergünstigungen in Anspruch zu nehmen.

Auf diese Weise kannst du einen kommenden Titel wie Doom: The Dark Ages vorbestellen und ihn so einstellen, dass er bei der Veröffentlichung automatisch auf die von dir gewählte Konsole heruntergeladen wird, oder ganz einfach alle Vorteile in Anspruch nehmen, die Game Pass-Benutzern mindestens zweimal im Monat geboten werden.

Eine weitere Neuerung ist, dass Sie jetzt eine Auswahl der Spiele, die Sie besitzen, auf Ihre Konsole streamen können. Früher war die Möglichkeit verfügbar, eigene Spiele zu streamen, aber nur über Samsung Smart TV oder Amazon Fire TV, zum Beispiel. Jetzt können Sie ein Spiel auswählen, das Sie besitzen, aber noch nicht installiert haben, und sofort mit dem Spielen beginnen, ohne es herunterladen zu müssen. Nicht alle Spiele werden unterstützt, aber weit über 100 und mehr werden ständig hinzugefügt, und Sie können sich hier ansehen, welche funktionieren.

Wenn Sie Spiele streamen möchten, die Sie installiert haben, haben Sie mehr Möglichkeiten. Remote Play funktioniert mit all Ihren installierten Titeln, und wenn Sie die Funktion nutzen möchten, benötigen Sie nur einen Browser und besuchen Sie xbox.com/remoteplay. Xbox- und Xbox 360-Spiele werden jetzt ebenfalls unterstützt.

Darüber hinaus wurde ein neues Tool implementiert, mit dem Sie Ihre SSD löschen können. Es zeigt Ihnen DLCs, die Sie nicht verwenden, Dinge, die nicht mehr funktionieren (wie alte Betas) und vieles mehr, sodass Sie ganz einfach mehr Speicherplatz freigeben können.

Zu guter Letzt wurden bessere Game Hubs mit "relevanten Informationen über das ausgewählte Spiel, wie z. B. Spielerstatistiken, Erfolge, Freunde, die das Spiel gerade spielen, kürzliche Aufnahmen, verfügbare Add-ons, Events und mehr" hinzugefügt. Einfach eine bequemere Möglichkeit, vollständige Informationen über Ihre Spiele zu erhalten.

Weitere Informationen zum April-Update finden Sie auf Xbox Wire.