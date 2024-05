Das Apple Magic Keyboard ist besser denn je

HQ

Mit einem neuen iPad Pro, das jetzt auf der Bildfläche erscheint, sollte es wahrscheinlich niemanden überraschen, dass Apple auch ein paar verschiedene zusätzliche Accessoires und Produkte anbietet. Eines, das dieser Rechnung entspricht, ist das Magic Keyboard und Smart Folio, das für dieses fortschrittlichere Tablet verbessert wurde.

Das neue Magic Keyboard ist dünner, leichter, tragbarer und vielseitiger als jede Version zuvor, und das Smart Folio unterstützt jetzt zusätzliche Blickwinkel für mehr Flexibilität, was das Duo zu perfekten Begleitern für das neue iPad Pro macht.

Um mehr über diese Gadgets zu erfahren, sehen Sie sich unbedingt die neueste Folge von Quick Look unten an, in der unser eigener Magnus ein paar Fakten und Gedanken zu ihnen durchgeht.