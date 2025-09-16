Das Anschauen von Studio Ghibli-Filmen verbessert laut einer neuen Studie die psychische Gesundheit

HQ

Disney-Erwachsene sollten vielleicht ihre 58. Wiederholung von Der König der Löwen aufgeben und ins echte Kino gehen, denn es stellt sich heraus, dass Studio Ghibli-Filme nicht nur großartige Filme sind, sondern auch Ihrer psychischen Gesundheit helfen können.

Dieser Bericht wurde von der National Library of Medicine veröffentlicht und umfasste eine Studie mit Doktoranden, um zu versuchen, die allgemeinen Gefühle von Angst und Traurigkeit bei jungen Menschen zu bekämpfen. Es zeigte sich, dass das Anschauen von Studio Ghibli-Filmen und das Hervorrufen von Nostalgiegefühlen bei den Probanden ein Gefühl der Ruhe förderte.

Weitere Tests mit Open-World-Spielen wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild halfen jungen Menschen, ein besseres Gefühl für Erkundung, Beherrschung, Zweck und Bedeutung zu entwickeln. All dies trägt positiv zum allgemeinen Glück bei.

Wenn Sie sich also schlecht fühlen oder sich nicht entscheiden können, was Sie am Filmabend sehen sollen, können Sie vielleicht Studio Ghibli ausprobieren, um Ihre Stimmung zu verbessern. Es ist erwähnenswert, dass My Neighbour Totoro und Kikis Lieferservice in der Studie verwendet wurden, so dass andere Filme möglicherweise nicht genau den gleichen Effekt haben.

