Das Animationsstudio hinter Netflix' Arcane wählt seine Traum-Manga-Adaption aus

Während wir alle die Netflix-Hitserie Arcane kennen, kennen Sie vielleicht nicht den Namen des Studios, das sie erstellt hat. Studio Fortiche ist ein französischer Animator, dessen Mitglieder eine tiefe Liebe für alles haben, was mit Anime und Manga zu tun hat.

Im Gespräch mit Crunchyroll verriet Pascal Charrue, einer der leitenden Angestellten von Fortiche, dass er sich für Vagabond von Takehiko Inoue entscheiden würde, wenn er einen Manga in eine Animation umsetzen könnte. "Es ist ein Meisterwerk mit unglaublicher Tiefe und atemberaubendem Artwork, das faszinierend wäre, es in Animation zum Leben zu erwecken. Obwohl die Werke von Naoki Urasawa bereits mehrfach adaptiert wurden, bleiben sie für uns eine bedeutende Inspirationsquelle", so Charrue.

"Wenn man in Betracht zieht, Mangas zu adaptieren, ist es wichtig, diejenigen zu finden, die wirklich von der Animation profitieren. Oft bin ich von einigen Adaptionen enttäuscht, weil sich das Tempo eines Mangas, das man als Leser kontrolliert, nicht immer gut auf die Animation übertragen lässt", fuhr er fort.

Vagabond selbst ist eine Adaption der Werke von Eiji Yoshikawa. Er handelt von einem fiktiven Schwertkämpfer Musashi Miyamoto und wird oft als klassischer Seinen-Manga angesehen, auf dem Niveau von Beserk und Vinland Saga.