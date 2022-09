Das Angebot von Games with Gold im Oktober wirft die Frage auf, warum das Programm noch am Leben ist

HQ

Kostenlose Spiele sind immer etwas, das wir feiern sollten, aber das wurde in den letzten Jahren mit Games with Gold immer schwieriger, da Microsoft alle seine Eier in den Game Pass-Korb zu legen scheint und Games with Gold ohne ein Bein zum Stehen lässt. Und ich sage das, da die Angebote in der Regel Monat für Monat sehr enttäuschend sind, und Oktober 2022 ist ein Schritt nach vorne, da der Service keine Xbox 360-Ära-Titel mehr enthält und daher nur zwei Spiele bietet.

Die beiden verfügbaren Spiele sind Windbound, das vom 1. Oktober bis zum 31. Oktober erhältlich sein wird, und Bomber Crew Deluxe Edition vom 16. Oktober bis 15. November.

Während beide Spiele wahrscheinlich Spaß machen, im Vergleich zu dem, was Sony mit PlayStation Plus Essential macht und was Epic Games mit seinen kostenlosen wöchentlichen Titeln macht, ist es schwer, dieses Angebot so viel zu sehen, wie man nach Hause hämmern kann.

Vielleicht wäre es besser, den Service einzustellen und sich einfach voll und ganz dem Game Pass zu widmen. Was denkst du?