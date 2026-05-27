Das alte 3D Space Cadet-Flipperspiel von Windows bekommt eine physische Nachbildung

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Das waren noch Zeiten... Diese alten Zeiten... Ende der 90er und Anfang der 00s. 3D war Pinball für Windows - Space Cadet ein kostenloses Spiel, das mit Microsoft OS-Versionen über Windows XP geliefert wurde. Space Cadet war tatsächlich nur ein Teil des Full Tilt! Flipper-Software-Sammlung, verkauft von Maxis ab 1995.

Ein Hobbyist namens "CNCDan" möchte erfolgreich einen physischen Space Cadet-Tisch schaffen. Wie von Ars Technica berichtet, steht dieser Bauprozess vor einigen realen Problemen, wie der Größe und Positionierung der Tischelemente. Mit einem Meter hohen Tisch hatte er am Ende ein rechteckiges Spielfeld von nur 56 cm Breite. Das ist bei kommerziellen Flipperspielen eher kleiner und entspricht Spielfeld-Stoßfängern, die nur 53 mm breit sind. Das ist deutlich kleiner als alle vorgefertigten Stoßstangen, die kommerziell erhältlich sind.

Dann gab es Probleme mit unzuverlässigen Kunststoff-Mikroschaltern für diese winzigen Stoßstangen und ein weiteres Problem mit den noch kleineren Stoßstangen auf dem erhöhten Spielfeld. CNCDan fügte schließlich auch einen physischen Mechanismus hinzu, um die kurzfristige 3D-Raumfahrer-Raumfahrer-Spieler zu simulieren, an die sich Spieler erinnern könnten, als der Ball in ein Loch vom erhöhten Spielfeld zurück zu den darunterliegenden Flippern fiel.

CNCDan sucht derzeit Künstler, die ihm bei einer handgezeichneten Nachbildung des ursprünglichen Space Cadet-Spielfelds helfen können, für das er keine KI verwenden möchte. Der physische Space Cadet-Tisch ist noch lange nicht fertig, aber CNCDan scheint begeistert zu sein.