Das alkoholfreie Bierunternehmen von Tom Holland möchte Ihnen helfen, den trockenen Januar in ein trockenes Jahr zu verwandeln

Die Zukunft des britischen Schauspielers Tom Holland sieht rosiger aus als je zuvor. Er hat einen weiteren Spider-Man-Film in Vorbereitung, er wird die Hauptrolle in der Christopher Nolan-Adaption von The Odyssey spielen, und er hat auch erst kürzlich seine neue alkoholfreie Bierfirma Bero gegründet.

Holland hat ziemlich lautstark über seine Vergangenheit mit Alkohol gesprochen und über seine Verpflichtung, mit dem Alkoholkonsum aufzuhören. Aber er hat festgestellt, dass alkoholfreie Getränke eine große Hilfe sind, und möchte eine Marke schaffen, die genauso gut schmeckt wie das echte Zeug.

Bero hat derzeit drei Geschmacksrichtungen: Edge Hill Hazy IPA, Kingston Golden Pils und Noon Wheat. Ein 6er-Pack dieser Biere kostet 15,98 £, was viel Geld für Bier ist, aber der Geschmack verspricht, die zusätzlichen Cent wert zu sein.

"Bei Bero hatte ich das Gefühl, dass es so viele Möglichkeiten gibt, nicht nur ein fantastisches Bier zu kreieren, sondern auch ein Produkt herzustellen, das es einfacher macht, sein bestes Leben zu führen." sagte Holland.

Würden Sie Alkohol durch alkoholfreie Getränke ersetzen? Oder den Alkohol einfach ganz weglassen?