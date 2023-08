Das Alien-Update von Dead by Daylight enthält auch Ellen Ripley als Überlebende

HQ

Die talentierten Entwickler von Behaviour waren ziemlich vage, als sie letzte Woche enthüllten, dass das Alien-Franchise Dead by Daylight beitreten würde. Würde es nur einen Xenomorph enthalten oder auch Sigourney Weavers Ellen Ripley als Überlebende, eine neue Karte und mehr einführen? Nun, die meisten Wünsche werden in Erfüllung gehen.

Die heutigen Patch Notes und der Trailer bestätigen, dass Ellen Ripley (die leider nicht sehr wie Ms. Weaver aussieht) am 29. August als Überlebende an der Seite des Killers Xenomorph zu Dead by Daylight stoßen wird. Beide verfügen über einige interessante einzigartige Fähigkeiten, wie z. B. dass Ripley keine Blutlachen hinterlässt oder grunzt, wenn er sich in einem Schließfach versteckt, und dass der Xenomorph Tunnel auf jeder Karte verwenden kann.

Dann macht es Sinn, dass die neue Karte der Nostromo und seine Umgebung ist. Dies wird wahrscheinlich viele neue Spieler daran interessieren, das Spiel auszuprobieren, daher wird es vom 31. August bis zum 4. September ein kostenloses Testwochenende geben.

Wirst du schreien: "Game over, Mann! Game over" in Dead by Daylight in drei Wochen?