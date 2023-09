Das ägyptische Setting sei "reines Total War-Material", sagt Creative Assembly

HQ

Wenn Sie sich gefragt haben, warum Creative Assembly beschlossen hat, den Schauplatz des frühen alten Ägypten für Total War: Pharaoh zu wählen, wissen wir jetzt genau, warum. Im Gespräch mit Game Director Todor Nikolov auf der diesjährigen Gamescom haben wir gefragt, was das Setting so besonders macht und warum das Team beschlossen hat, ein Spiel darum herum zu entwickeln.

"Nun, zunächst einmal ist das alte Ägypten wirklich einflussreich, eine Kultur und eine Zivilisation, und es ist auf der ganzen Welt bekannt", sagte Nikolov.

"Und wir wollten eine bestimmte Geschichte aus der gesamten langen Geschichte des Alten Ägyptens erzählen, die über den Zusammenbruch der Bronzezeit."

Er fuhr fort: "Es ist eine Zeit, die sehr passend für ein Total War-Spiel ist, denn am Ende der Bronzezeit lebten in diesem Teil der Welt, wie in Ägypten und im modernen Nahen Osten, alle Zivilisationen in einer Art internationaler Gemeinschaft zusammen, die ziemlich stabil war, aber im Laufe mehrerer Jahrzehnte löste sich alles auf und die meisten dieser Zivilisationen befanden sich nicht mehr in einer ziemlich gewalttätigen was reines Total War-Material ist."

Dieser Zeitraum umfasst nicht Kleopatra und die berühmte letzte Ära der ägyptischen Pharaonen, aber es gibt eine Reihe einflussreicher und ikonischer Persönlichkeiten wie Ramses II.

