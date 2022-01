Das Adventure A Memoir Blue taucht im März auf PC und Konsolen auf

HQ

Mit einem neuen Gameplay-Trailer gab Annapurna Interactive am Abend das aktualisierte Erscheinungsdatum des Abenteuers A Memoir Blue bekannt. Das Indie-Team Cloisters Interactive aus Taiwan wird das Spiel am 24. März auf PC und den Konsolen (Nintendo Switch, Playstation 4/5 und Xbox One/Series) veröffentlichen, teilte das Indie-Studio via Kurzmitteilung mit. Bislang galt der 10. Februar als Stichtag.

In A Memoir Blue begleiten wir eine junge Frau, die in Traumsequenzen die Beziehung zu ihrer Mutter aufarbeitet. Vermutlich erwartet uns eine emotionale Geschichte, die (und das wissen wir bereits) mit einem Mix aus 3D-Abschnitten und zweidimensionalen Comicfiguren erzählt wird.