Das Abba-eigene Unternehmen Pophouse investiert in Iron Maiden und baut ein digitales Universum auf

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Die ABBA-Legende Björn Ulvaeus' Firma Pophouse hat in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass sie eine "Partnerschaft mit der britischen Rockband Iron Maiden" eingegangen ist, wobei sie einen Anteil an den Verlags- und Mastermusikrechten sowie an den Titel-, Bild- und Ähnlichkeitsrechten (NIL) erworben hat."

Die Idee dahinter ist, dass dies zu einer Reihe spannender Projekte führen wird, nicht zuletzt einem Konzertfilm, aber der Plan beinhaltet auch die Einführung von Konzerten mit digitalen Avataren ähnlich wie Abba Voyage in London und dem kommenden Kiss-Projekt in Las Vegas. Sie geben außerdem an, dass "die Zukunftspläne die Erweiterung interaktiver Fan-Erlebnisse und die Entwicklung eines digitalen Universums rund um Eddie umfassen."