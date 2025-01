Das 3-in-1-Reiseladegerät von Mophie ist ideal für den Apple-Liebhaber, der viel unterwegs ist Wir haben das Gadget in der neuesten Folge von Quick Look in die Hände bekommen.

Im Rahmen unserer langjährigen und fortlaufenden Technologie-Videoserie Quick Look haben wir uns nun einer neuen kabellosen Ladelösung von Mophie zugewandt. Dies wird als 3-in-1 Travel Charger bezeichnet und ist eine ideale Möglichkeit, drei Geräte gleichzeitig aufzuladen, Apple, um genau zu sein, während Sie unterwegs und unterwegs sind. Das Gerät ist in der Lage, ein iPhone, einen Apple Watch und einige AirPods gleichzeitig aufzuladen, und das alles durch das kabellose Qi2-Laden, das die MagSafe-Technologie verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Gerät magnetisch an Ort und Stelle bleibt. Außerdem gibt es 15 W Leistung für das Telefon, 7,5 W für den Watch und 5 W für die AirPods aus, während es gleichzeitig mit einem 40-W-Wandadapter ausgestattet ist, um sicherzustellen, dass es auf der ganzen Welt funktioniert. Um mehr über das Mophie 3-in-1 Travel Charger zu erfahren, können Sie sich die neueste Folge von Quick Look unten ansehen, in der unser eigener Magnus eine Reihe von Fakten und Gedanken über das Gadget teilt.