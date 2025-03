Das 250 kg schwere Vogellogo des Twitter-Hauptsitzes in San Francisco wird noch versteigert

HQ

Wenn Sie nach einer Möglichkeit suchen, einfachere und bessere Zeiten in den sozialen Medien zu feiern, können Sie jetzt Ihr Interesse anmelden und ein Gebot abgeben, um das eigentliche Vogellogo zu kaufen, das ursprünglich an der Seite des Twitter-Hauptsitzes in San Francisco zu finden war, bevor Elon Musk das Unternehmen kaufte und es in X umbenannte.

Das wuchtige Logo wiegt über 250 kg und hat Abmessungen von rund 3,6 m x 2,6 m x 0,5 m und wird derzeit noch im Haus RR Auction in den USA versteigert. Der Haken an der Sache ist, dass die Auktion fast abgeschlossen ist, da sie am 20. März endet, und im Moment müssen Sie, um Teil des Verfahrens zu sein, viel Geld ausgeben, über 20.000 US-Dollar, um Teil des laufenden Bieterprozesses zu sein.

In Bezug auf das Logo fügt RR Auction hinzu: "Dieses Schild war eines der Highlights von Elon Musks Auktion im September 2023, 'Twitter Rebranding: Online Auction Featuring Memorabilia, Art, Office Assets & More!', die er nach der offiziellen Änderung des Firmennamens von Twitter in X im Juli 2023 ankündigte. Das eigenständige Twitter-Vogellogo, das nach der Boston Celtics-Legende Larry Bird den Spitznamen "Larry" trägt, diente von 2012 bis 2023 als Insignium des Unternehmens, eine Zeitspanne von 11 Jahren, die die beliebteste und einflussreichste Periode von Twitter darstellt. Obwohl Twitter und sein hellblauer Vogel inzwischen in den Ruhestand gegangen sind, bleibt das Symbol eine Ikone der Tech- und Social-Media-Geschichte, ein sofort erkennbares Emblem in der gleichen Liga wie Nike oder Apple Computer."

Der Haken an der Auktion ist auch, dass Sie für den Versand des Logos von seinem aktuellen Standort in San Francisco aus bezahlen müssen. Wenn Sie in Europa leben und sich dafür entscheiden, müssen Sie im Wesentlichen mit sehr, sehr hohen Versand- und Überseezöllen rechnen.

