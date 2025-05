Das 10-jährige Jubiläum von The Witcher 3 wird mit Controllern und einem dynamischen Hintergrund für Xbox gefeiert

HQ

Anfang dieser Woche feierte CD Projekt Red ein volles Jahrzehnt seit der Veröffentlichung des äußerst beliebten und gefeierten The Witcher 3: Wild Hunt. Auch Microsoft will am 10-jährigen Jubiläum unseres letzten Besuchs im erfrorenen Kaer Morhen mit Geralt of Rivia partizipieren und kündigt daher zwei schöne Leckerbissen für die Fans an.

Das erste ist ein Duo ( Xbox Wireless Controller und Xbox Elite Wireless Controller Series 2 - Core ) von speziell entwickelten Xbox-Controllern mit einem dunklen und scheinbar abgenutzten Thema mit subtilen roten Details und einem Witcher -Logo, gekrönt von Text, der im ältesten bekannten slawischen Alphabet (glagolitisch) geschrieben ist. Sehen Sie sich das Präsentationsvideo unten an, um sich die Schönheiten anzusehen, die beide jetzt erhältlich sind.

In der Zwischenzeit bringen CD Projekt Red und Microsoft auch ein neues kostenloses Dynamic Theme für Xbox Series S/X auf den Markt. Eine würdige Art, einem der beliebtesten Spiele des letzten Jahrzehnts Tribut zu zollen. Schauen Sie sich den Beitrag Bluesky unten an, um das verwendete Bild zu sehen.