Das 007-Spiel von IO Interactive wird Gameplay-Animationen auf einem "noch nie dagewesenen" Niveau bieten

Wie Sie sich vielleicht erinnern, arbeitet der dänische Entwickler IO Interactive derzeit an einem noch nicht benannten James-Bond-Spiel. Wir haben zwar nicht viele Details darüber, aber IO hat enthüllt, dass es nicht auf einem bestimmten Bond-Schauspieler basieren wird, aber der Stil und das Setting werden ein wenig an Daniel Craigs Zeit als MI6-Agent erinnern (mit einer Lizenz zum Töten).

Da IO Interactive derzeit die Entwicklung vorantreibt, haben wir nun ein winziges Lebenszeichen des Spiels gesehen, das einige sehr hohe Ambitionen zeigt. Der Entwickler ist derzeit auf der Suche nach Leuten, die sich dem Animationsteam anschließen möchten, und sagt, dass sie " die Gameplay-Animation zu etwas noch nie Dagewesenem treiben".

Die Suche nach Animatoren bedeutet wahrscheinlich, dass das Spiel in die Produktion gegangen ist, so dass eine Enthüllung nicht mehr allzu weit entfernt sein könnte, vielleicht während der Nicht-E3 im Juni oder auf The Game Awards im Dezember.