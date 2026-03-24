Darwin's Paradox! Leads erklären, warum ein spielbarer Oktopus eine "Gameplay-Revolution" ist.

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Auch wenn die Zeiten spielbarer Tierprotagonisten in Spielen (zumindest im Mainstream) hinter uns liegen, beweist Darwin's Paradox!, dass man trotzdem eine großartige Zeit liefern kann, auch wenn man als gerissener Typ mit einer Waffe spielt. Einen Oktopus als spielbaren Charakter auszuwählen, war für den Artdirector von ZDT Studio, Mikael "Mika" Tanguy, einfach, da Darwin buchstäblich in einem Traum zu ihm kam.

In einem Interview mit uns zusammen mit Gameplay-Regisseur Gilles Aujard erklärte Mika den Ursprung von Darwin's Paradox!: "Die Idee eines Oktopus als Protagonisten stammt aus einem Traum, den ich vor über einem Jahrzehnt hatte – ein Oktopus, der in einer Industriewelt verloren ist und seine natürlichen Fähigkeiten zum Überleben nutzt. Oktopusse sind faszinierende Kreaturen: intelligent, anpassungsfähig und voller Persönlichkeit. Sie können sich tarnen, sich in kleine Räume quetschen und sogar Rätsel lösen – Eigenschaften, die sie perfekt für ein Spiel machen, das Stealth, Plattforming und Storytelling verbindet. Wir wollten etwas Frisches, Verspieltes und Emotional Ansprechendes schaffen, und ein Oktopus gab uns die Freiheit, Mechaniken und Themen zu erkunden, die wirklich einzigartig wirkten."

"Ein Oktopus ist nicht nur ein Charakter; es ist eine Gameplay-Revolution", fügte Aujard hinzu. "Seine Biologie ermöglichte es uns, Stealth und Plattforming auf eine Weise neu zu denken, die organisch und intuitiv wirkt. Darwins Fähigkeiten – wie 360 Grad klettern, Tinte defensiv einsetzen und Tarnung – basieren alle auf echtem Oktopus-Verhalten, aber wir haben sie verstärkt, um etwas cartoonhaftes, spaßiges und Überraschendes zu schaffen. Es ist selten, einen Protagonisten zu finden, der das Spieldesign so perfekt diktiert, und genau das hat Darwin getan."

Auch wenn es schön und schön ist, einen Charakter zu erschaffen, den man im Traum gesehen hat, haben wir uns gefragt, warum Oktopusse im Gaming so beliebt geworden sind. Octodad, Octogeddon und jetzt Darwin's Paradox! "Oktopusse sind von Natur aus faszinierend – sie sind intelligent, geheimnisvoll und voller Überraschungen", sagte Mika. "Sie können gleichzeitig lustig, unheimlich und liebenswert sein, was uns viel Spielraum lässt, um mit Ton und Erzählweise zu spielen. Darwin ist nicht nur eine Figur; Er ist ein Symbol für Widerstandsfähigkeit und Kreativität, was ihn im Gaming hervorhebt."

Lesen Sie hier unser vollständiges Interview für weitere Gespräche zu Darwin's Paradox!, das am 2. April für PS5, PC, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erscheint.