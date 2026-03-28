Darwin's Paradox! ist eine Mischung aus Looney Tunes, Inside und Ori

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Darwin's Paradox! sieht aus wie ein klassischer Adventure-Plattformer aus einer vergangenen Ära, auf moderne Standards gebracht. Es verleiht einen lebendigen, cartoonhaften Charme, der sofort einladend wirkt, wenn man die Demo gespielt hat. Als wir die Gelegenheit hatten, mit Artdirector Mikael "Mika" Tanguy und Gameplay-Direktor Gilles Aujard vom ZDT Studio zu sprechen, konnten wir nicht anders, als zu fragen, wie dieses nostalgische Genre für den modernen Spieler modernisiert wurde.

Aujard erklärte, dass das Gameplay daraus entsteht, dass der Spieler das Gefühl haben soll, dass jede Umgebung, jedes neue Level etwas Natürliches einführt: "Wir haben die Kernelemente klassischer Plattformer – präzise Bewegung, Umgebungsrätsel und erzählergetriebene Erkundung – mit moderner Technologie und Designgefühlen versehen... Wir legen außerdem großen Wert darauf, das Gameplay organisch und intuitiv wirken zu lassen, wobei jede neue Umgebung im Verlauf des Abenteuers ganz natürlich neue Mechaniken einführt. Jede Gameplay-Entwicklung ist sorgfältig in die Welt und Erzählung eingewoben, sodass neue Fähigkeiten und Interaktionen stets bedeutungsvoll, gerechtfertigt und nahtlos mit Darwins Reise verbunden sind. Das Ergebnis ist ein Spiel, das die Vergangenheit ehrt und das Genre vorantreibt."

Mika ergänzte einige Details darüber, welche Inspirationen die visuellen Elemente von Darwin's Paradox! ausmachten: "Optisch haben wir cartoonhaften Charme mit filmischer Tiefe kombiniert, inspiriert von Klassikern wie Looney Tunes und modernen Spielen wie Inside und Ori. Die 2,5D-Perspektive ermöglicht es uns, das Tempo und die Erzählung präzise zu steuern und so ein lineares, aber immersives Erlebnis zu schaffen. Wir haben außerdem traditionelle UI-Elemente entfernt, um die Immersion zu vertiefen, sodass die Spieler das Gefühl haben, Teil von Darwins Welt zu sein und nicht nur ein Spiel zu spielen", sagte er.

Hier finden Sie unser vollständiges Interview für weitere Informationen zu Darwins Kräften, Kostümen und seiner Beziehung zum Rivalen Steven the Seagull. Darwin's Paradox! erscheint am 2. April für PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch.