Darwin's Paradox! dauert 5-7 Stunden, aber sie bringt dich immer wieder zurück

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Darwin's Paradox!, das kommende Plattform-Abenteuer, bei dem wir als blauer Oktopus spielen, der vor Außerirdischen flieht, während sie versuchen, uns in Dosensuppe zu verwandeln, hat genau das Konzept, das man von einem Animationsfilm erwarten würde. Als wir uns jedoch mit Art Director Mikael "Mika" Tanguy und Gameplay Director Gilles Aujard zusammensetzten, sagten wir, dass wir möchten, dass das Erlebnis länger als etwa eine Stunde und dreißig Minuten dauert.

Glücklicherweise hat Aujard erklärt, dass ein typischer Durchlauf deutlich länger dauert. "Ein typischer Durchlauf von Darwin's Paradox! dauert etwa 5 bis 7 Stunden, je nachdem, wie viel Zeit die Spieler mit Erkundung, Rätsellösen und Geheimnissen verbringen. Das Spiel ist so konzipiert, dass es wiederspielbar ist, mit versteckten Bereichen und Sammelobjekten, die die Spieler dazu ermutigen, die Level erneut zu besuchen. Wir wollten ein Erlebnis schaffen, das filmisch wirkt, aber die Tiefe und Herausforderung eines vollwertigen Abenteuers bietet", sagte er.

"Das Tempo ist sorgfältig gestaltet, um Spannung, Erkundung und Humor auszubalancieren. Wir haben das Spiel so strukturiert, dass die Spieler sich Zeit nehmen können, um die Atmosphäre aufzusaugen oder direkt ins Geschehen einzutauchen. Die Welt ist reich an Details, und wir hoffen, dass die Spieler zurückkehren wollen, um alles zu entdecken, was Darwins Reise zu bieten hat", fügte Mika hinzu.

Während Spieler heutzutage 5-7 Stunden vielleicht etwas zu kurz finden, ist Darwin's Paradox! kein vollpreisiges Spiel, sondern bietet dir stattdessen ein spaßiges, charmantes Abenteuer, das du an einem Wochenende schaffen kannst, wenn du möchtest. Etwas, das uns an die alten Zeiten des Gamings erinnert. Wenn du sehen möchtest, wie Darwin's Paradox! klassisches Plattforming wieder in den Vordergrund rückt, schau dir unser vollständiges Interview hier an.