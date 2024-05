Darum ist Charlize Theron nicht in Furiosa zu sehen

HQ

Die Figur Furiosa ist im George-Miller-Prequel-Film Furiosa: A Mad Max Saga viel jünger als in Mad Max: Fury Road, aber hier in der Redaktion sind wir uns immer noch ziemlich sicher, dass es mit Make-up sowieso in Ordnung gewesen wäre, Charlize Theron die Figur noch einmal spielen zu lassen. Miller war jedoch nicht dieser Meinung und besetzte stattdessen Anya Taylor-Joy. Jetzt hat Miller das Ganze in einem Interview mit Empire (danke, Screen Rant) wie folgt kommentiert:

"Es wäre definitiv Charlize gewesen, wenn Furiosa vor Fury Road gedreht worden wäre. Mit der Zeit begann ich zu denken: "Oh, vielleicht könnten wir De-Aging machen. Dann sah ich wirklich meisterhafte Filmemacher wie Ang Lee und Martin Scorsese, die Gemini Man und The Irishman drehten, und ich sah, dass es nicht geleckt worden war. Alles, was Sie sehen würden, ist: 'Schauen Sie, wie gut die Technologie funktioniert?' Es wäre nicht überzeugend gewesen. Letztendlich ist es eine intuitive Reaktion. Es gibt eine angeborene Entschlossenheit in [Taylor-Joy]. Sie ist eine sehr entschlossene und rigorose Person. Sie hat etwas Mystisches an sich. Und sie war jung als Balletttänzerin ausgebildet worden. Charlize wurde jung zur Balletttänzerin ausgebildet. Sie haben eine Präzision, die gebraucht wurde."

Stimmen Sie Millers Einstellung zur Neubesetzung von Furiosa zu?