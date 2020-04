Darum gibt es keine öffentliche Demo von The Last of Us: Part II

Sony und Naughty Dog haben diese Woche beschlossen, vielen Menschen das Herz zu brechen, als sie am Donnerstagabend The Last of Us: Part II auf unbestimmte Zeit verzögerten. Logistische Probleme in der Auslieferung von physischen Spielen wurden als Hauptgrund für diese Entscheidung genannt, demzufolge ist das Coronavirus an der ganzen Misere schuld. Der Publisher wollte jedenfalls sicherstellen, dass das Spiel zur gleichen Zeit auf der ganzen Welt veröffentlicht werden kann und niemand einen unfairen Vorteil bekommt oder länger warten muss.

Während einige diese Nachrichten mit niedergeschlagenem, aber verständlichem Nicken aufnahmen, verlangten andere Fans eine Entschädigung für die zusätzliche Wartezeit. Der Director des Spiels hat sich nun einigen dieser Kommentare angenommen. In der neuesten Ausgabe des Playstation-Blogcast sprach Neil Druckmann darüber, warum Naughty Dog stattdessen nicht einfach ein spielbare Demoversion von The Last of Us: Part II veröffentlicht - davon wurden im Laufe der Entwicklung ja einige vorbereitet.

"Ja, es ist lustig. Ich habe viele [dieser Anfragen] bekommen und ich denke, dass die Leute es nicht verstehen. Es ist ganz anders, wenn man eine Demo für das Spiel hat, die man auf einer Messe oder einer Presseveranstaltung präsentiert. Dort schauen die Leute von Naughty Dog zu und stellen sicher, dass alles gut funktioniert. Im Grunde konnten wir tatsächlich... Also als wir die Pressedemo [zeigten], hatten wir das ganze Spiel dort auf der CD und haben einfach ein Stück abgeschnitten, damit die Leute das spielen können. Aber das können wir natürlich nicht [einfach ins] PSN hochladen. Es müssen viel mehr Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Es ist fast so, als würden wir bei null anfangen, um diese Demo zu bauen und das ist eine enorme Menge an Arbeit, mit der wir unser Team nicht belasten wollen. Stattdessen möchten wir uns lieber darauf konzentrieren, das eigentliche Spiel zu beenden und es den Leuten zugänglich zu machen."

"Diese Demo ist jetzt veraltet. Es ist keine großartige Darstellung des Spiels, denn das Spiel hat sich seit dieser Pressedemo stark verbessert."

Druckmann wiederholt erneut, dass The Last of Us: Part II im Grunde genommen fertig sei und dass sie kurz vor der Ziellinie stehen. Einige Fehler wären noch im Spiel, aber Naughty Dog sei bereits am Polieren. Als Nächstes wird sich das Team mit dem Plan beschäftigen, wie sie ihr Abenteuer auf dem besten und sichersten Wege gleichzeitig zu den wartenden Spielern auf der ganzen Welt bringen können. Wir würden also nicht davon ausgehen, dass sich die Theorien über einen verzögerten Start der PS5 als wahr herausstellen - es sei denn, die weltweite Situation verschlechtert sich in den nächsten sechs Monaten drastisch.