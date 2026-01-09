Darts-Weltmeister Luke Littler unterschreibt einen rekordverdächtigen Sponsoringvertrag im Wert von 20 Millionen Pfund

HQ

Darts-Weltmeister Luke Littler, der am vergangenen Wochenende im Alter von nur 18 Jahren erfolgreich seine PDC World Darts Championship verteidigte, hat mit Target Darts einen rekordverdächtigen Sponsoringvertrag im Wert von 20 Millionen Pfund mit Target Darts unterzeichnet, den höchsten Vertrag in der Geschichte des professionellen Darts.

Laut Press Association, wie Sky Sports berichtet, wird Littler mit diesem Deal über 10 Jahre 20 Millionen Pfund und 23 Millionen Euro verdienen – der lukrativste Darts aller Zeiten.

"Target hat von Anfang an an mich geglaubt, und ich freue mich, dass noch viele weitere Jahre kommen. Von meiner Spielerkarriere bis zu meiner Produktpalette haben wir alles gemeinsam aufgebaut, und ich freue mich sehr darauf, langfristig in unsere Partnerschaft einzugehen und zu sehen, wohin wir das als Nächstes führen können."

Littler, der Altersrekorde brach, als er bereits mit 16 Jahren Meisterschaften gewann, und kürzlich der jüngste Weltranglistenerste nach PDC-Maßstäben wurde (die das Preisgeld der letzten zwei Jahre misst), ist weltweit berühmt geworden, nicht nur im Vereinigten Königreich, und ist zweifellos das neue Gesicht des Sports – fast buchstäblich, da sein Gesicht in vielen Darts-Produkten wie ein Stick ist.

Zusätzlich zu seinen Sponsoringverträgen, nicht nur mit Target, sondern auch mit Xbox, KP Nuts und Boohoo Man, soll Littler in den letzten zwei Jahren 2,8 Millionen Pfund Preisgeld aus zwei Weltmeisterschaften (und einem zweiten Platz 2024 mit 16 Pfund) und zehn großen Titeln gewonnen haben.