Darth Vaders Lichtschwert und Indiana Jones' Peitsche werden im September versteigert

In diesem Herbst kommen einige der kultigsten Requisiten der Filmgeschichte unter den Hammer: Darth Vaders Lichtschwert (aus Das Imperium schlägt zurück und Die Rückkehr der Jedi-Ritter) und Indiana Jones' Peitsche, Gürtel und Halfter (aus Indiana Jones und der letzte Kreuzzug). Das ist das echte Geschäft - echte Requisiten, die auf dem Bildschirm verwendet wurden, keine Nachbildungen. Mit anderen Worten, Sammlerstücke auf dem Niveau des Heiligen Grals für die treuesten Fans und unmögliche Traumgegenstände für den Rest von uns.

Das Lichtschwert, das sowohl von Dave Prowse als auch von Stunt-Legende Bob Anderson getragen wird, ist eines von nur drei bekannten überlebenden "Helden-Lichtschwertern" aus der Original-Trilogie. Es wird erwartet, dass es für 1 bis 3 Millionen Dollar verkauft wird - möglicherweise sogar mehr. Die Peitsche von Indiana Jones bringt vielleicht nicht ganz so viel ein, aber es wird immer noch geschätzt, dass sie für 250.000 bis 500.000 US-Dollar verkauft wird. Nicht schlecht für einen Streifen Leder.

Bevor die Auktion im September in Los Angeles stattfindet, werden die Stücke im August auf eine kleine Tour gehen - mit Stopps in London, New York und Beverly Hills - und Fans und Sammlern die Möglichkeit geben, sie persönlich zu sehen. Für uns Filmliebhaber ist es sowohl nostalgisch als auch ein wenig bittersüß - Stücke filmischer Magie, die in die Welt des Geldes und der Spekulation gezogen werden. Aber es macht Sinn; Mit dieser Art von Bargeld auf dem Spiel ist es schwer, zu widerstehen - es ist eine Investition.

Würden Sie eines dieser Stücke in Ihrem Regal haben wollen?