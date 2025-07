Darth Vaders Lichtschwert könnte bald dir gehören, wenn du ein paar Millionen Dollar herumliegen hast

HQ

Wenn du ein wohlhabender Star Wars-Sammler bist, der das ultimative Artefakt in seine Sammlung aufnehmen möchte, wird es keinen viel besseren Gegenstand geben, der diese Kriterien erfüllt, als ein Darth Vader-Lichtschwert-Requisit aus der Original-Trilogie. Das Duell-Lichtschwert der Figur, das von Schauspieler David Prowse und Stunt-Darsteller Bob Anderson verwendet wird, soll im September in Los Angeles versteigert werden.

Laut The Hollywood Reporter beziffern die Vorverkaufsschätzungen diese Requisite bereits auf einen Wert zwischen 1 und 3 Millionen US-Dollar, was bedeutet, dass Sie sie wahrscheinlich nicht kaufen können. Aber wenn Sie können, haben Sie jetzt die Chance, das zu besitzen, was als "Stück auf Gral-Niveau" angepriesen wird.

"Echte Lichtschwert-Requisiten aus der Original-Filmtrilogie sind äußerst selten, und Propstore fühlt sich geehrt, dieses historische Artefakt in unserer September-Auktion zu präsentieren", sagte Brandon Alinger, COO von Propstore. "Es ist ein Stück auf Gral-Niveau, das den schönsten Sammlungen der Welt würdig ist."

Das Lichtschwert geht auf eine kleine Pressetour, bevor es zur Auktion geht, und wird im August nach London, New York und Beverly Hills reisen. Im Rahmen der gleichen Tour konnten die Fans einen Blick auf Saurons Helm aus Der Herr der Ringe, einen Neuralysator aus Men in Black und eine Peitsche und einen Gürtel werfen, die Harrison Ford in Indiana Jones und der letzte Kreuzzug trug.

